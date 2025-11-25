Bakan Göktaş: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Kararlılıkla Duracağız

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bir kez daha ifade ediyoruz. Bugün ve her gün kadına karşı şiddetin karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Göktaş, "Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, 'Dur' demektir. Bu yüzden 'İşareti farket' diyoruz. Şiddetin hiçbir bahanesi olamaz ve hiçbir şekli kabul edilemez. Bu bilinçle, devletimizin bütün kurumlarıyla birlikte kadınların her zaman yanındayız. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bir kez daha ifade ediyoruz. Bugün ve her gün kadına karşı şiddetin karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz" dedi.