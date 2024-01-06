Bakan Göktaş: Kadın, erkek fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı artıracağız
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimlerini ve hayatın her alanında kadın ve erkek arasında fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmaların artırılacağını belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu 2. Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel