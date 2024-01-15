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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Koruyucu Aile Sistemi Çalıştayı'nda konuştu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 'Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi II. Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı'nda konuştıu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 'Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi II. Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı'nda konuştıu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mahinur Özdemir Göktaş Türkiye Çocuk Güncel Haberler

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