Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Koruyucu Aile Sistemi Çalıştayı'nda konuştu
Abone Ol
Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 'Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi II. Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı'nda konuştıu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 'Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi II. Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı'nda konuştıu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel