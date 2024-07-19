Bakan Göktaş, öğrencilere değerlerine sahip çıkmalarını tavsiye etti

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, öğrencilere, "Bazen tüm dünya size karşı çıkabilir. Eğer değerlerinize sahip çıkarsanız, tarih karşıtlarınızın değil sizin hikayenizi yazar." diye seslendi.

???????İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Etkinlik ve Medya Merkezi'nde düzenlenen TercihFest 2024 etkinliğinde konuşan Göktaş, öğrencilere doğup büyüdüğü Belçika'daki öğrenim ve siyaset hayatındaki tecrübelerini anlattı.

Üniversite öğrenimi sonrasında Brüksel'de belediye meclis üyeliği seçimlerine katıldığını aktaran Göktaş, listede gerilerden aday gösterilmesine karşın tercihli oyla en genç ve başörtülü meclis üyesi olduğunu söyledi.

Bu süreçte ailesine ait markette çalışması dolayısıyla seçmenlere daha rahat ulaştığını belirten Göktaş, "Ben yüksek oylardan bir tanesini alarak meclis üyeliğini kazandım. Partim de o seçimde 20 yıl sonra 5 sandalye kazandı. Engeller her zaman karşınıza çıkacak. Size ulaşmak istediğiniz yer için her daim birileri çıkıp, 'Oraya varamazsın.' diyebilir. Ama siz kendinize inandığınız takdirde başarabilirsiniz. Ben inanıyordum, alacaktım bu seçimi ve aldım." ifadelerini kullandı.

Göktaş, o dönemde belediye başkan yardımcılığı teklifini başörtüsünü çıkarmayı kabul etmediği için reddederek, inandığı yolda devam etmeyi tercih ettiğini kaydetti.

Yerel seçimler sonrası iki yıl parti başkanı ile çalıştıktan sonra 2009 Belçika Parlamentosu seçimlerine aday olduğunu ifade eden Göktaş, şöyle konuştu:

"O dönem de bir sorun çıktı. 'Sen başörtülüsün, belediye meclisine girebilirsin ancak parlamentoya girersen Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olacaksın. Dolayısıyla başkalarına kapı açacaksın. Biz bunu istemiyoruz.' diyenler oldu. Parti başkanımız vizyoner bir kadındı ve 'Benim için önemli olan kafasının içindekidir, kafasının üstündeki değildir.' diyerek beni aday gösterdi. Bu sefer 21. sıradan aday gösterildim. Kazanma şansım neredeyse yoktu. Tercihli oy sayesinde son sandıkta 122 oy farkla seçildim. 26 yaşında Belçika'nın en genç milletvekili ve Avrupa'nın da ilk başörtülü milletvekili oldum."

"Uzun süre bazı arkadaşlarım yanımda fotoğraf vermek istemedi"

Göktaş, 2015'te parti başkanının değişmesinin ardından sözde Ermeni Soykırımı'nı tanımaya zorlandığını ancak bunu kabul etmediği için ihraç edildiği anlattı.

Hayat mücadelesinin arkasında her daim değerlerinin bulunduğunu vurgulayan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazen tüm dünya size karşı çıkabilir. Eğer değerlerinize sahip çıkarsanız, tarih karşıtlarınızın değil sizin hikayenizi yazar çocuklar. Uzun süre bazı arkadaşlarım benim yanımda fotoğraf vermek istemedi. Tecrit edici bir durumla karşı karşıyasınız. Zor bir süreçti. Bunlar beni güçlendirmişti. İhraç olduğumda, dünyada ne kadar yalnız hissetsem de yalnız olmadığımı biliyordum. Çünkü bunların hepsi imtihandı ve bu makamların hepsi gelip geçiciydi."

Sonrasında parlamentodaki görevine bağımsız olarak devam ettiğini söyleyen Göktaş, 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cezayir'e ilk kadın büyükelçi, 2023'te ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atandığını hatırlattı.

Hayatında bir şeylerin bittiği yerde başka kapıların açıldığını dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:

"Eğer değerlerinizden vazgeçmezseniz size başka kapılar açılır. Herkesin hikayesi birbirinden farklı ve çetrefilli olabilir. Pes edebileceğiniz noktalar çok fazla olabilir. Yani benim pes edebileceğim çok nokta olabilirdi. Siyasete devam etmeyip kendi hayatıma devam edebilirdim. Farklı şekilde devam edebilirdim, başka hayallerim vardı. Kendimi siyasetin çok farklı yerlerinde buldum. Ama şu da bir gerçek ki Allah kaldıramayacağımız yükü bize yüklemez. Yaşadığım o zorluklar olmasaydı -ihracımdan önce 2015'te- belki başörtülü olmam ile ilgili zorluklar yaşamasaydım, farklı sıkıntılar yaşamasaydım, aday olmak için bu kadar mücadele etmeseydim ve basın veya farklı kişiler tarafından bu kadar hedef tahtasına konulmasaydım, çünkü ölümle de defaatle tehdit edildim, bu tehditler olmasaydı ben bugünkü Mahinur olmazdım. O günkü Mahinur da olmazdım."

"İstediğiniz hedefler size her zaman rota olsun"

Avukat olmak istediğini ancak işletme mühendisliği lisansı yaptığını, bugün ise siyasetçi olduğunu anlatan Göktaş, öğrencilerden diledikleri bölüme gidemeseler dahi asla pes etmemelerini istedi.

Öğrencilere tercihleriyle ilgili tavsiyelerde bulunan Göktaş, "İstediğiniz hedefler size her zaman rota olsun. Ne olursanız olun, yaptığınız işin en iyisini yapın ve tercihlerinizi bir sonuç, bir bitiş olarak lütfen görmeyin, bir başlangıç olarak görün. Hayat bize farklı kapılar açabiliyor ve bunu görüyoruz. Ben bazı şeylerden vazgeçtim. Ancak beni ben yapan hayatımdaki bu tercihlerim oldu. Sizi siz yapan da bu yapacağınız tercihler olacak. Her tercih aynı zamanda bir vazgeçiştir. Siz vazgeçmekten de asla korkmayın. Bir karar almaktan ve kararlarınızın arkasında durmaktan da asla vazgeçmeyin." diye konuştu.

Öğrencilerden üç şeyi unutmamalarını isteyen Göktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öncelikle hayatta bir idealiniz, bir amacınız olsun. Başarılı insanların ortak özelliği her zaman bir ideale sahip olmalarıdır. İkinci tavsiyem, daha büyük bir şeyin parçası olduğunuzu unutmayın. İnsan yalnız yaşayamaz, sosyal bir varlıktır. ve dünyada farklı yerlerde bize ihtiyacı olan birileri var. Hayatı değerli kılan birlikte başarmaktır. Üçüncü şey, hayat amacınızı gerçekleştirmekten asla korkmayın. Başarısız mı oldunuz? Yeniden deneyin. Yoruldunuz mu? Ayağa kalkın tekrar yola koyulun. Düştünüz mü? Düştüğünüz yerden lütfen kalkın. Unutmayın, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde 21 yaşındaydı. Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan ve ülkemizin mimarları sizler olacaksınız."

Bakan Göktaş, konuşmasının sonunda İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz'la birlikte öğrencilerle öz çekim yaptı.