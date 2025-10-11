Bakan Göktaş: 'Her Çocuğun Yüzü Gülmeli'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir bakan olarak, yüzünde gülümseme olmayan bir çocuğun da sorumluluğu bizde. Amacımız 'Türkiye Yüzyılı'nda her çocuğumuzun yüzünün gülmesi, geleceğe umutla bakması." dedi.

Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" kapsamında Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlikteki söyleşide, Bakanlığın devlet korumasında yetiştirilen ve hayata kazandırılan yan flüt sanatçısı Merve Başoğlu'nun sorularını da cevaplayan Göktaş, Türkiye'de kız çocuklarının en büyük gücünün "eğitimde fırsat eşitliği" olduğunu söyledi.

Bakan Göktaş, bütün kız çocuklarının okullara gidebildiği bir dönemin en büyük güçleri olduğunu dile getirerek, "Bundan belki 20 sene öncesine kadar üniversitelere hala kız çocukları başörtüyle gidemiyordu. Şu anda Türkiye'nin her bir yanında kız çocuklarının okullardaki oranı yüzde 90'ın üzerinde. Amacımız bütün kız çocuklarımızın okullarını tam ve eşit bir şekilde tamamlamalarını sağlamak." diye konuştu.

Kız çocuklarının isteyince her şeyi başarabileceklerini, bir çocuğun yüzündeki gülümsemeyi görmenin çok şey ifade ettiğini belirten Göktaş, "Geleceğe umutla bakan çocuklarımız var. Burada da çocuklarımızın yüzünde gülümseme var. Bu, bizleri mutlu ediyor. Aynı zamanda sorumluluk veriyor. Çünkü bir bakan olarak, yüzünde gülümseme olmayan bir çocuğun da sorumluluğu bizde. Amacımız 'Türkiye Yüzyılı'nda her çocuğumuzun yüzünün gülmesi, geleceğe umutla bakması. Çünkü geleceğimiz onların elinde." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "küçük yaşlarda rol model aldığı birisi olup olmadığına" ilişkin soruya "annesinden, Hazreti Muhammed'den ve Türkiye'nin milli kahramanlarından ilham aldığını söyledi.

"İleride sizler de güzel yerlerde olacaksınız"

Lider bir kadın olmanın en zor ve en güzel yanlarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Zaman zaman haksız eleştirilerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Benzer şartlardaki bir erkeğe yöneltilmeyecek soruların veya sorunların size yüklenmesi... O, bence en zor tarafı. Bir kız olarak, kadın olarak, ileride sizler de güzel yerlerde olacaksınız. Çocuklar, her zaman çözüm odaklı oluyorsunuz. Belki de kadın olmanın en güzel taraflarından bir tanesi... Pratik zekasıyla pek çok konuya anında ve hızla müdahale edebilmek. Çok yönlü düşünüyorsunuz."

Bakan Göktaş, 10 yıl sonra Türkiye'deki tüm kız çocuklarına göndermek istediği mesajlara ilişkin, "Geleceğin doktorları, mühendisleri, öğretmenleri, bilim insanları belki de anneleri sizlersiniz. Geleceğin astronotları belki bu salonlardan çıkacak. O yüzden bugünden kendinize 10 yıl sonrasına bir hedef koyun. Sizler yarının liderlerisiniz ve sizler 'Yarının Türkiyesi'nin güçlü mimarları olmaya devam edeceksiniz. Hepinizle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Programda, yan flüt sanatçısı Başoğlu müzik dinletisi sundu.