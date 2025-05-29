Bakan Göktaş: Hedefimiz; kadınların liderliği ile daha güçlü bir dünya oluşturmak

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Hedefimiz geleceğin enerji sektöründe, kadınların liderliği ile daha güçlü sürdürebilir ve kapsayıcı bir dünya oluşturmaktır. Biz kadının güçlenmesi toplumsal ilerleme ve kalkınma süreci için vazgeçilmez bir temel olarak görüyoruz" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların enerji sektöründe bilinçlenmesi ve güçlenmesi amacıyla düzenlenen 'Kadınlar İçin Enerji Okulu' kapanış törenine katıldı. Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirilen törene Göktaş'ın yanı sıra REGES Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cansu Ünal Öngören ve İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe'de katıldı.

'HER BÜYÜK DEĞİŞİM CESUR BİR ADIMLA BAŞLAR'

Bakan Göktaş "Bugün büyük bir emeğin ve kararlılığın finaline tanıklık ediyoruz. Aslında bu yolculuk bir kadının kişisel fark edişi ile başladı. Cansu Hanım enerji sektörüne adım attığında bu alanda kadınların yok denecek kadar az olduğunu gördü. Bu boşluğu sadece tespit etmekle kalmadı çözümün bir parçası olmak istedi. İşte bu arayış bugün hepimizin ortak bir gururuna dönüştü. Cansu Hanım enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak için bu fikri bizimle paylaştığında hiç tereddüt etmeden destek olduk. İstanbul Kültür Üniversitemizin güçlü akademik birikimi ile bu eğitim programını gerçekleştirdik. Enerji Bakanlığımızın destekleriyle de eğitimlerden destek aldık. Çünkü biliyoruz ki biz her büyük değişim cesur bir adımla başlar. Kadınlar için Enerji Okulu da işte tam böyle bir adım. ve şunun gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bu program Türkiye'de bir ilk. Sevgili katılımcılar yoğun bir süreç ve eğitim programı geçirdiniz. Kadınlar için Enerji Okulunu başarıyla tamamladınız. Sizlere yürekten kutluyorum. Bugün sizlerle birlikte sadece bir eğitimi değil başlattığımız dönüşüm hareketini büyütmenin heyecanını yaşıyoruz. Aynı zamanda kadınların enerjisiyle güçlenen bir sektörün ve daha adil bir geleceğin ilk adımlarını hep birlikte tanıdık ediyoruz. Ben bu program vesilesiyle kadınların gücüne güç katan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

'ÜLKEMİZDE KADIN TEMSİLİNİN HALA DÜŞÜK OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

Göktaş, "Değerli katılımcılar enerji sektörü günümüzün en stratejik ve dinamik alanlarından biri. Sanayiden ulaşıma, tarımdan hizmet sektörüne kadar tüm ekonomik faaliyetler güvenilir sürdürülebilir ve uygun maliyetli enerji kaynaklarına erişime bağlıdır. Bu anlamda sadece ekonomik büyümenin lokomotifi olmakla kalmaz, istihdam oluşturma gücüyle bireylerin yaşam kalitesinde yükseltir. Ülkelerin kalkınmasına doğrudan ivme kazandırır. Fakat enerji sektörüne baktığımız zaman gerek dünya gerekse ülkemizde kadın temsilinin hala düşük olduğunu görüyoruz. Bir araştırmaya göre ülkemizde bu alanda istihdam edilen kadın oranı yüzde 20,7'dir. Yönetici kademelerinde bulunan kadın oranı ise yüzde 27,4' tür. Bu veriler kadınlar için Enerji Okulu Projesi'nin önemini bir kere daha ortaya koymaktadır. Bu anlamda bu proje enerjide kadın gücünü görünür kılmak potansiyelini açığa çıkarmak ve sektöre nitelikli kadın profesyoneller kazandırmak açısından kıymetli bir fırsattır. Tüm katılımcılarımız aldığı eğitimle enerjinin temel prensiplerinden yenilenebilir enerjiye kadar birçok önemli konuda bilgi sahibi oldular teknik bilgilerin yanı sıra sektördeki fırsatlar zorluklar. ve kadınların bu alandaki rolü üzerine kapsamlı bir bakış açısı kazandılar. Hedefimiz geleceğin enerji sektöründe, kadınların liderliği ile daha güçlü sürdürebilir ve kapsayıcı bir dünya oluşturmaktır. Kıymetli misafirler biz kadının güçlenmesi toplumsal ilerleme ve kalkınma süreci için vazgeçilmez bir temel olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiği gibi Türkiye'yi kadınlarla birlikte büyüttük, kalkındırdık. Türkiye yüzyılında yine kadınlarla birlikte inşa edeceğiz. Bize yürekten inanıyoruz. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımız bu inancımızın en güçlü iradesidir" şeklinde konuştu.

'ÖDÜLLERLE KADIN GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Bakan Göktaş, "8 Mart Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kurduğumuz Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu ile de bu çalışmalarımızı daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturuyoruz. Koordinasyon Kurulumuz da kadınların tüm alanlarda etkin katılımı destekleyen politikalarımızın Türkiye'nin dört bir yanında uyum içinde uygulamasını sağlayacağız. Bu politikalarımızdan biri de kadınlara ve kız çocuklarına yeşil ve dijital dönüşüme uyumlu iş gücü piyasasında öne çıkmaların sağlayacak. Yeni beceriler ve yetkinlikler kazandırmaktır. Küresel temiz teknolojiler girişimcilik programı bu alanda yürüttüğümüz önemli çalışmalardan biridir. Program boyunca kadın girişimcilerimiz uzman mentorlerle çalıştı, eğitim aldı. Bakanlık olarak temiz teknoloji alanındaki projelerini desteklemek için 4 kategoride özel ödüller verdik. 2025 yılında da eğitim mentorlük ve ödüllerle kadın girişimcileri desteklemeyi sürdürüyoruz. Diğer yandan 2016'dan bugüne Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi ile daha fazla kız öğrencinin mühendislik alanında yer almaların teşvik etmek amacıyla burs, eğitim ve rehberlik desteklerini özel sektörümüzle birlikte sunuyoruz. Benzer şekilde NEET (ne eğitimde ne istihdamda) kadınların yapay zeka ve veri birimi geliştirme programımızla da yeteneklerini geliştirmelerine destek oluyoruz. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile üniversitelerin kız öğrencileri ile kadınların mesleki yetkinliklerini arttırarak istihdamların destekliyoruz. Aynı zamanda kadın kooperatiflerine ürünlerini geliştirmeleri ve pazarlamaları için danışmanlık hizmetleri ve eğitimler sunuyor, onları güçlendiriyoruz" dedi.

'KADIN ENERJİSİ TÜRKİYE'NİN ENERJİSİ'

Bakan Göktaş "IPARD Proje Hazırlama Eğitimi ile kadın girişimcilerimizin ve kadın kooperatiflerin kırsal kalkınma desteklerinden daha etkin bir şekilde faydalanmasını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra kadınların e- ticaret alanında faaliyetlerini artırmaları için özel sektörde işbirlikleri geliştiriyoruz. 2025 aile yılında kadınların toplumda değişimin öncüsü olmalarını sağlayacak vizyoner politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, kadınların bilgiyle donatıldığı yetkinliklerini cesaretle ortaya koyabilecekleri her alanda değişim kaçınılmazdır. Enerji sektöründe başlattığımız bu dönüşüm, sadece sektördeki kadın temsilcilerini artırmakla kalmayacak. Aynı zamanda geleceğimizi mimari olacak kadın liderlerine yetişmesi ve toplumumuzun daha adil ve yenilikçi yarınlara kavuşmasına imkan tanıyacaktır. Böylece sizler ülkemizin ve dünyanın geleceğini şekillendiren güçlü birer aktör olacaksınız Birazdan proje kapsamında eğitim alan tüm katılımcılarımıza sertifikalarını takdim edeceğiz bu belgelerle kariyer yolculuğunuza sağlam adımlarla ilerlemenin kapılarını aralayacağız her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum başarılarınızın devamını diliyorum. Kadın enerjisi Türkiye'nin enerjisi diyorum" dedi.

Törenin sonunda Bakan Göktaş ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, katılımcılara hediye ve sertifikalarını takdim etti. Program, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.