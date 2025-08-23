Aile Bakanı Göktaş: Güçlü nesiller güçlü ailede yetişir

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Biz biliyoruz ki güçlü nesiller güçlü ailede yetişir. Güçlü aileler güçlü Türkiye'nin de teminatıdır" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geldiği Rize'de valilik, belediye ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Göktaş, kentte Ziraat Botanik çay bahçesine giderek burada eline aldığı makasla çay hasat etti. Bakan Göktaş, çay hasadı sonrası Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fener Sahil Tesislerinde düzenlenen, Dijital Detoks ve Büyük Aile Buluşması programına katıldı. Burada katılımcılara seslenen Bakan Göktaş, " Türkiye'nin genelinde oluşturduğumuz 'Dijitalde detoks' kamplarımıza ailelerimiz çocuklarıyla birlikte zaman geçirmeye, çocuklarımız birbirleriyle oynamaya, özellikle aile içi bağları kuvvetlendirmek ve bu minvalde de iletişimi kuvvetlendirmek adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. Çocuklarımızın böylelikle de hafızasında unutulmaz anılar oluşuyor. Katılımınız, neşeniz için her birinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'GÜÇLÜ AİLELER GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN DE TEMİNATIDIR'

Güçlü ailelerin güçlü Türkiye'nin teminatı olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Kıymetli misafirler, bizim en güçlü yanımız her daim ailedir. Aile bizim istikbalimiz, bizim geleceğimiz, dünümüz, bugünümüzdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlattığımız Aile Yılı'nda 81 ilimizde çeşitli etkinlikler yürütüyoruz. Bugün bu etkinlikle beraber etkinlik sayımız Türkiye genelinde 9 bin 11 olmuştur. ve aile içindeki hem iletişimi kuvvetlendirmek, birlik ve beraberliğimizi, dayanışmayı kuvvetlendirmek, aynı zamanda kuşaklar arası bağı da desteklemek adına bu etkinlikleri Türkiye'nin genelinde farkındalık oluşturmak adına önemli buluyoruz. Dijital detoks kampımızla beraber, özellikle dijital çağın insanları yalnızlaştırdığı, kalabalık yalnız içerisinde olan çocuklarımız, ailelerimiz, büyüklerimizin telefonsuz ve dijitalden uzakta aslında çok güzel zaman geçirebileceğini, oyun oynayabileceğini, birlikte kaliteli zaman geçirebileceklerini bir kez daha ortaya koymuş oluyoruz. Biz biliyoruz ki güçlü nesiller güçlü ailede yetişir ve güçlü aileler güçlü Türkiye'nin de teminatıdır" dedi.