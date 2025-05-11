Bakan Göktaş, Gençlerin Nişan Merasimine Katıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kendisine sosyal medya hesabından ulaşan bir gencin İstanbul'daki kız isteme ve nişan merasimine katıldı. Gencin davetini geri çevirmeyen Bakan Göktaş, önce erkek tarafı adına kız istedi, ardından çiftin nişan yüzüklerini taktı.

Bir dizi programa katılmak üzere İstanbul'da bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik yolunda ilk adımlarını atan gençleri yalnız bırakmadı. Bakan Göktaş, geçen hafta sosyal medya hesabından kendisine mesaj atarak davet eden Mehmet Fatih Tuğ ve Edanur Özdemir çiftinin, Sultangazi ilçesindeki kız isteme ve nişan merasimine katıldı. Erkek tarafı adına genç kızın babası Süleyman Özdemir'den, "Allah'ın emri, peygamberin kavliyle" Edanur'u Mehmet Fatih'e isteyen Bakan Göktaş', kızı, eşi ve aile büyüklerinin görüşlerini alan baba Özdemir, olumlu yanıt verdi. Bakan Göktaş daha sonra çiftin nişan yüzüklerini taktı.

"Evlilik yolunda gençlerimizin yanında olmak boynumuzun borcu"

Gençlerin bu önemli günlerinde yanlarında olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Göktaş, "Hayırlı uğurlu olsun. Ömür boyu mutluluklar, her zaman yanınızdayız. 2025 Aile Yılı'nda gençlerimize, ailelerimize yönelik çok önemli desteklerimiz var. Gençlerimizin çıktıkları evlilik yolunda yanlarında olmak boynumuzun borcu." diye konuştu.

Mehmet Fatih Tuğ da "Geçtiğimiz cuma günü namazdan sonra Bakanımıza mesaj atıp bu özel günümüze davet etmek istedim. Bizi kırmadılar, çok güzel dönüş yaptılar. Bugün bizleri çok mutlu ettiniz. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, Sayın Bakanımızın gayretleriyle bu sene Aile yılı ilan edilmesiyle çok güzel projeler, çalışmalar var. 'Nasıl olacak, nasıl evleneceğiz' diye düşünen birçok genç vardı ama bugün öyle düşünmüyorlar, yalnız olmadığımızı hissedebiliyoruz" dedi.