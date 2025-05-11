Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız

Putin'in tarihi İstanbul çağrısına Erdoğan'dan ilk yorum
Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

Bazı memurluklara yaş sınırı geliyor
8'inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu

Suç kaydını gören polis ehliyetine 2060 yılına kadar el koydu

Bakan Göktaş, Gençlerin Nişan Merasimine Katıldı

Bakan Göktaş, Gençlerin Nişan Merasimine Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya üzerinden davet alan bir çifte katılarak kız isteme ve nişan merasimine iştirak etti. Bakan Göktaş, gençlerin bu önemli gününde yanlarında olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kendisine sosyal medya hesabından ulaşan bir gencin İstanbul'daki kız isteme ve nişan merasimine katıldı. Gencin davetini geri çevirmeyen Bakan Göktaş, önce erkek tarafı adına kız istedi, ardından çiftin nişan yüzüklerini taktı.

Bir dizi programa katılmak üzere İstanbul'da bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik yolunda ilk adımlarını atan gençleri yalnız bırakmadı. Bakan Göktaş, geçen hafta sosyal medya hesabından kendisine mesaj atarak davet eden Mehmet Fatih Tuğ ve Edanur Özdemir çiftinin, Sultangazi ilçesindeki kız isteme ve nişan merasimine katıldı. Erkek tarafı adına genç kızın babası Süleyman Özdemir'den, "Allah'ın emri, peygamberin kavliyle" Edanur'u Mehmet Fatih'e isteyen Bakan Göktaş', kızı, eşi ve aile büyüklerinin görüşlerini alan baba Özdemir, olumlu yanıt verdi. Bakan Göktaş daha sonra çiftin nişan yüzüklerini taktı.

"Evlilik yolunda gençlerimizin yanında olmak boynumuzun borcu"

Gençlerin bu önemli günlerinde yanlarında olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Göktaş, "Hayırlı uğurlu olsun. Ömür boyu mutluluklar, her zaman yanınızdayız. 2025 Aile Yılı'nda gençlerimize, ailelerimize yönelik çok önemli desteklerimiz var. Gençlerimizin çıktıkları evlilik yolunda yanlarında olmak boynumuzun borcu." diye konuştu.

Mehmet Fatih Tuğ da "Geçtiğimiz cuma günü namazdan sonra Bakanımıza mesaj atıp bu özel günümüze davet etmek istedim. Bizi kırmadılar, çok güzel dönüş yaptılar. Bugün bizleri çok mutlu ettiniz. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, Sayın Bakanımızın gayretleriyle bu sene Aile yılı ilan edilmesiyle çok güzel projeler, çalışmalar var. 'Nasıl olacak, nasıl evleneceğiz' diye düşünen birçok genç vardı ama bugün öyle düşünmüyorlar, yalnız olmadığımızı hissedebiliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
Erdoğan'dan Putin'in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız

Barış için diplomasi trafiği! Erdoğan, Macron ile görüştü
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz

Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz...
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.