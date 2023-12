Bakan Göktaş: Gazzeli çocukların Türkiye'ye getirilmesi için çalışıyoruz

Bakan Göktaş: Gazzeli hasta, yaralı ve kimsesiz çocukların ülkemize getirilmesi için çalışıyoruz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Gazzeli hasta, yaralı ve kimsesiz çocukların ülkemize nakledilmesi yönünde planlamalarımızı yaptık. Çocukların ülkemize getirilmesi için diplomatik süreçleri yürütüyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye İstatistik Kurumu'nda Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na katıldı. Bakan Göktaş, huzurlu ve güvenli toplumun temel unsurlarından birinin, toplumda çocuğa verilen değer olduğunu belirterek, "Bu önem ve değerin göstergesi, çocuklarımızın risklerden korunması ve fiziksel, ruhsal, sosyal açıdan sağlıklı gelişimlerinin sağlanmasıdır. Ülkelerin gelişmişliği, sadece ekonomik gücü ve zenginliğiyle izah edilemez, aynı zamanda ülkelerin mutlu birey, güçlü aile yapısıyla müreffeh bir toplum hedefine de sahip olması gerekir. İyi yetişmiş bir nesil, bir ülkenin en kıymetli hazinesidir. Bir ülkenin nitelikli insan kaynağıyla doğru orantılıdır. Bu doğrultuda, Türkiye'nin en kıymetli hazinesi de vicdanlı, ahlaklı, özgür ve haklarını bilen çocuklarımız olacaktır. Çocuk hakları, Anayasa'mızda güvence altına alınmış ve ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bütün bu düzenlemeler Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'yle de doğrudan uyumludur. Elbette sözleşmeye taraf olmak ve gerekli kanuni düzenlemeleri yapmak tek başına yeterli değildir. Esas olan, çocuk haklarının uygulanması ve hayata geçirilmesidir. Bu anlamda kurulumuzun, çocuk haklarının uygulanmasına ilişkin içinde bulunduğumuz durumu değerlendirmek, eksiklikleri belirlemek, çözüm önerileri sunmak ve hayata geçirmek için bir fırsat olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'ÇOCUĞUN MASUMİYETİNİ KABUL EDERİZ'

AK Parti hükümetleri döneminde çocuk hakları alanında köklü değişimlere imza atıldığını söyleyen Göktaş, "Nisan 2012'de Başbakanlık genelgesi ile 'Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu' oluşturuldu. Bu Kurul, 1 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile yeniden teşekkül ettirildi. Bu sayede bugün birlikteyiz. 26-28 Nisan 2023 tarihlerinde Türkiye'de ilk kez Çocuk Şurası'nı gerçekleştirdik. Bundan sonra da her 4 yılda bir Şura'mızı toplayarak çocuk hizmetleri alanında ne varsa konuşmaya ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Çocuklarla ilgili hizmetlerin paydaşlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde uygulanması ve etkin bir izleme sisteminin geliştirilmesi amacıyla '2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı uygulamaya aldık. Bu plan ile önümüzdeki 5 yılı kapsayan, çocuk haklarını ve çocuk katılımını önceleyen, koruyucu ve önleyici hizmet mekanizmalarını güçlendiren stratejiler belirledik. Her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde gerçekleştirdiğimiz ve geleneksel hale gelen Çocuk Forumu'nu, son 2 yıldır uluslararası platforma taşıdık. Bizim için dili, dini, ırkı ya da herhangi bir özelliğine bakmadan çocuk sadece çocuktur. Dünyanın neresinde doğmuş olursa olsun, çocuk çocuktur. Hangi dili konuşuyor olursa olsun, çocuk çocuktur. Derisinin rengi ne olursa olsun, çocuk çocuktur. Kimse bir çocuğa tarihin, geçmişin hesaplaşmalarını yükleyemez, hiçbir dahlinin olmadığı olaylar karşısında çocuğun acı çekmesini normal karşılayamaz. Bizler, kendi kültürümüzde çocuğun masumiyetini kabul eder, işlemedikleri suçları onlara yüklemeyiz. Mazlumların yardım çağrılarına ise asla sessiz kalmayız, hiçbir zaman kalmadık" ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI PLATFORMLARDA VARLIĞI ÖNEMLİ'

Bakan Göktaş, Türkiye'nin savaş ve göç mağduru çocuklara her zaman kucak açtığını ve bugün de açmaya devam ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ilgili kamu kurumlarımızca insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması ve ağır hastaların ülkemize getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Sayın Hanımefendi'nin (Emine Erdoğan) himayeleri ve Dışişleri Bakanlığımız koordinasyonunda Gazzeli hasta, yaralı ve kimsesiz çocukların ülkemize nakledilmesi yönünde de Bakanlığımızca planlamalarımızı yaptık. Çocukların ülkemize getirilmesi için diplomatik süreçleri yürütüyoruz. Yaşadığımız her insani kriz gösteriyor ki ilk mağdurlar, en çok yara alanlar her zaman çocuklar. Çocuk haklarının uluslararası platformlardaki varlığı çok önemli. Bu kapsamdaki her çalışma çok kıymetli. Bakanlık olarak BM'nin yanı sıra Avrupa Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi uluslararası kuruluşların çocuk hakları ile ilgili çalışmalarına katılım sağlıyoruz. İİT koordinesinde hazırlanan Taslak Çocuk Hakları Sözleşmesi, Adalet Bakanlığı ile katılım sağladığımız hükümetler arası uzmanlar toplantısında müzakere ediliyor. BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin gereği olarak 4'üncü, 5'inci ulusal periyodik raporumuzun savunmasını, Mayıs 2023'te Cenevre'de BM Çocuk Hakları Komitesinin 93'üncü oturumunda gerçekleştirdik. Bu çalışma, Türkiye delegasyonun çocuk hakları konusundaki başarısının göstergesidir" dedi.