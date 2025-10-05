Haberler

Bakan Göktaş, Gazze İçin 'Kararlılık Yürüyüşü' Başlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dünyanın dikkatini Gaza'daki duruma çekmek için Türkiye genelinde düzenlenen 'Gazze Kararlılık Yürüyüşü' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Göktaş, yürüyüşlerin özgürlük için sürdüğünü vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Başlattığımız Kararlılık Yürüyüşü, bütün dünyayı harekete geçirene kadar ayaktayız, durmuyoruz. Özgürlüğe yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, NSosyal hesabından, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, yürüyüşlerden fotoğraflara da yer veren Göktaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanında Gazze için yürüyoruz. Başlattığımız Kararlılık Yürüyüşü, bütün dünyayı harekete geçirene kadar ayaktayız, durmuyoruz. Özgürlüğe yürüyoruz."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
