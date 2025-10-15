Kadınların Ekonomik Güçlenmesi İçin Finansal Eğitim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sermaye Piyasası Kurulu ile 2024'te imzaladığımız protokol, kadınların ekonomik güçlenme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası oldu. Bu sayede eğitimlerimizle bir milyonu aşan kişiye ulaştık." dedi.

Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün katılımıyla BTK'de düzenlenen Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, kadının kendi gelirini yönetebildiğinde sadece bütçesini değil, hayatını da yönetmeye başladığını vurgulayan Göktaş, Bakanlık olarak finansal okuryazarlığı bir kalkınma aracı değil, güçlenme aracı olarak gördüklerini belirtti.

Göktaş, gerçekleştirilen bu eğitimle, kadınların kendi geleceklerini güvenle planlayabilen bireyler olmasını hedeflediklerinin altını çizdi.

"Gerçek refah geleceğe bıraktıklarımızdadır"

Finansal okuryazarlığın önemli olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Bugün, dünyanın en büyük sermayesi bilgiyi hayatın bir parçası haline getirmektir. Harcarken, birikim yapmayı da düşünebilmek, hayatın dengesini kurabilmektir. Finansal planlama, bu dengenin aklıdır. Bizleri, yarınlarını düşünen bireyler haline getirir. Değer üretmenin gücünü, çevremize katkı sunma ve birlikte büyüme bilincine dönüşmemizi sağlar. Çünkü gerçek refah, sadece kazandıklarımızda değil, aynı zamanda paylaştıklarımızda, ürettiklerimizde ve geleceğe bıraktıklarımızdadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Göktaş, finansal farkındalığın sayılardan ziyade davranışlarla ilgili olduğunu belirterek, bilinçli kararlar almanın, kaynakları verimli kullanmanın ve sürdürülebilir bir yaşam kurmanın toplumsal kalkınmaya yön verdiğini söyledi.

Hedeflerinin, bu bilinci ve bu anlayışı yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayan Göktaş, "Finansal okuryazarlık eğitimlerimiz, bu hedefi gerçekleştirmek için bir araçtır. Çünkü gelirimiz ve mesleğimiz ne olursa olsun bütçe yönetimi, tasarruf, borçlanma ve yatırım kararları hayatımızın tam merkezindedir." diye konuştu.

Göktaş, Bakanlık olarak bu eğitimlerle ekonomik hayatın yanı sıra kadınların karar alma süreçlerinde daha etkin bir rol üstlenmelerini sağladıklarını ifade ederek, finansal sisteme güvenle adım atan her kadının, kazancını yönetebildiğini, kendi işini kurma yeteneğini kazandığını ve bilinçli yatırımlar yaptığını anlattı.

"Finansal farkındalığı yaygınlaştırdık"

Bakanlık olarak 2018'den bugüne kadar finansal okuryazarlık konusunda verdikleri eğitimlerle, kadınların destekler, teşvikler ve başvuru mekanizmalarına dair bilgilere kolay erişmelerini sağladıklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Sermaye Piyasası Kurulu ile 2024'te imzaladığımız protokol, kadınların ekonomik güçlenme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası oldu. Bu sayede eğitimlerimizle 1 milyonu aşan kişiye ulaştık. Finansal Okuryazarlık Platformu'nda yayımlanan bütçe, kredi, yatırım, borsa ve dijital finans konularındaki eğitim videolarıyla finansal farkındalığı yaygınlaştırdık. Yüz yüze gerçekleştirdiğimiz bu eğitimlerle de, farklı meslek gruplarından kadınların finansal yetkinliklerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz."

Bakan Göktaş, eğitim programının tasarruftan yatırıma, borç yönetiminden dijital finansa kadar geniş bir içerikten oluştuğunu belirterek, kadınların finansal sistemleri güvenle kullanarak dijital ekonomiye aktif biçimde katılmalarını sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

"Binlerce kadının üretime katılmalarını sağlıyoruz"

"Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nın, kadınların her alanda daha da görünür olmalarını hedefleyen kapsamlı vizyon belgesi olduğunu aktaran Göktaş, "8 Mart'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile oluşturduğumuz Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulları ile de çalışmalarımızı yerelden koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Çünkü, biz kadınların, değişimin, kalkınmanın ve refah dolu bir geleceğin öncüsü olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda kadınların, ekonomik hayata tam ve eşit katılımını sağlamak, girişimcilik potansiyelini artırmak temel önceliğimizdir." açıklamasını yaptı.

Bakan Göktaş, Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Eğitim ve danışmanlık desteklerimizle, kadın kooperatiflerini güçlendiriyoruz. Böylece binlerce kadının üretime katılmalarını ve yerel kalkınmada aktif rol olmalarını sağlıyoruz. E-ticaretten temiz teknolojiye, enerjiden tarıma uzanan bir alanda kadın girişimciliğini destekleyen projeler yürütüyoruz." bilgisini paylaştı.

Kadınların istihdamını artıran işbirlikleriyle, ekonomide daha etkin bir kadın varlığının önünü açtıklarını dile getiren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekim ayında Afyonkarahisar'dan başlattığımız 'Yükselen Kadınlar Programı', bu vizyonun somut bir yansımasıdır. Bu program ile kadınların girişimcilik yolculuklarında cesaret kazanmalarına ve iş fikirlerini hayata geçirmelerine destek oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, kadınların emeğini, aklını ve cesaretini Türkiye Yüzyılı'nın üretim gücüne dönüştürüyoruz. 2025 Aile Yılı'nda, her alanda kadınları güçlendiren ve toplumsal refahı büyüten çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Finansal okuryazarlık eğitimleriyle, bir kadına kendi yaşamına sahip çıkma potansiyelini gösterdiklerinin altını çizen Göktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu program, sadece bir finans eğitimi değil, kadınların kendi potansiyellerini fark etmelerini sağlayan kıymetli bir adımdır. Bu eğitimlerin ilkini Ticaret Bakanlığında gerçekleştirdik. Bugün de BTK gibi dijital çağın öncüsü bir kurumun değerli çalışmalarıyla bu adımı atıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Finansal güç, emeğimize değer katma ve geleceğimizi güvenle inşa etme cesaretiyle ölçülür. Sermaye Piyasası Kurulu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu başta olmak üzere bu programın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"Finansal okuryazarlık herkesin katıldığı insani bir süreç"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan da yaptığı konuşmada, finansal okuryazarlığın teknik konu gibi gözüken ancak gündelik hayatın her alanında herkesin katıldığı insani bir süreç olduğuna işaret etti.

Söz konusu eğitimin kadınlara yönelik olduğuna dikkati çeken Sayan, "Gelirini, bütçesini ve geleceğini yönetebilen her bireyin hayatın direksiyonuna geçmesi için kazanması gereken bir edinimden bahsediyoruz. Çünkü, finansal karar mekanizmalarında daha fazla rol almak sadece rakamlarla değil, özgüvenimizle, çocuklarımıza bırakacağımız mirasla, aslında biraz da 'ben de varım' deyişimizle ilgili." dedi.

Sayan, kadının bilinçlenmesinin sadece kendi yaşamını değil, çevresini ve toplumu da bütüncül olarak değiştirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bir annenin tasarruf alışkanlıkları, çocuğunun eğitim fırsatlarını da şekillendiriyor. Girişimci bir kadının yatırım kararları adeta mahalle ekonomisine ilham veriyor. İlk başta etkisi öngörülmeyen bir kıvılcım kısa sürede bütün kitleleri harekete geçiren adeta bir güce dönüştürüyor. Biz de bugün burada belki küçük bir adım atıyoruz ama çıktılarının ben çok daha öte olacağından eminim. Bu cihetle kadınlara yönelik finansal okuryazarlık eğitim programının, ben toplumun her kesiminde bilinçli kararlar alınmasına katkı sunacağını ümit ediyorum."