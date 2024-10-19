Bakan Göktaş: F.A. Kızımız İçin Güvenlik Tedbirleri Alındı

BAKAN GÖKTAŞ: GÜVENLİK VE KORUMA TEDBİRLERİ SAĞLANMIŞTIR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 Ekim 2024 günü durumu sosyal medyaya yansıyan F.A. kızımız için İçişleri Bakanlığımız ve ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz vasıtasıyla gerekli çalışmalar hızla yürütülmektedir. Kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlanmıştır. Kızımızın uygun sosyal hizmet modellerimizden yararlanması için gerekli adımları atacağız. Süreci titizlikle takip ediyoruz" dedi.