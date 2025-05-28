Bakan Göktaş, Evlenecek Gençlere Destek Projesini Tanıttı

Bakan Göktaş, Evlenecek Gençlere Destek Projesini Tanıttı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sinop'ta 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' çerçevesinde faizsiz kredi desteği sunulan genç çiftin nikahına katıldı ve gençlere mutlu bir evlilik diledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sinop'ta, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında faizsiz kredi desteği sağlanan genç çiftin nikah törenine katıldı.

Lamer Nikah Salonu'nda düzenlenen ve Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz tarafından kıyılan nikahta, İsmail ve Damla çiftinin nikah şahitliğini yapan Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, dünyaevine giren genç çifte mutluluklar diledi.

"Aile Yılı"nda gençlerin evlilik yolundaki yolculuklarında yanlarında olmaya devam ettiklerini anlatan Göktaş, İsmail ve Damla'nın sağlanan bu kredi desteğiyle bazı eşyalarını indirimli alarak, çeyizlerini tamamladıklarını aktardı.

Bakan Göktaş, tüm gençleri projeden faydalanmaya davet ederek, şöyle konuştu:

"2025 Aile Yılı'nda dün olduğu gibi bugün de gençlerimizin evlilik yolundaki süreçlerinde yanlarında olmaktan mutluyuz. Aile Yılı kapsamında aile ve gençlik fonu tüm Türkiye genelinde uygulanıyor. Bu genç kardeşlerimiz de bu krediden faydalanan Sinoplu kardeşlerimiz. İnşallah onların yuvalarının her zaman mutlu, huzurlu ve bereketli olmasını diliyoruz. Bu güçlü birliktelik ömür boyu sürsün. Evlilik öncesi evlilik programı aldılar. Aynı zamanda oluşturduğumuz ekonomik desteklerden de faydalanarak bazı eşyaları indirimli alabildiler, çeyizlerini tamamladılar. Darısı bütün gençlerimizin başına."

Bakan Göktaş, konuşmasının ardından genç çifte evlilik cüzdanlarını verdi, hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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