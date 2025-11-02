Bakan Göktaş, 'Esnaf Ailesi Olmak' Projesinin Galasında Esnafın Önemi Vurgulandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Esnaf Ailesi Olmak' projesinin galasına katıldı. Göktaş, esnafın Türkiye'nin kültürel mirasını yaşatan önemli bir aile olduğunu belirtti ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği tarafından yürütülen "Esnaf Ailesi Olmak" projesinin galasına katıldı.
Göktaş, açılışa ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, esnaf bir ailenin evladı olarak birlikte üretmenin, yaşamanın ve büyümenin önemini bizzat bildiğini belirtti.
Bakan Göktaş, "Esnaflarımız, ülkemizin dayanışma, güven ve kültür mirasını yaşatan büyük bir ailedir. Esnaflığın ruhunu aile sıcaklığıyla buluşturan bu kıymetli projede emeği bulunan esnaflarımıza, ailelerine ve dernek üyelerine gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel