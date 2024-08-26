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Bakan Göktaş, depremde enkaz altından kurtarılan çocuğun doğum gününü kutladı

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş depremlerinde Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan Vuslat Rana Yaman'ın (9) doğum gününü kutladı. Bakan Göktaş, Rana'ya doğum günü pastası ve hediye göndererek yeni yaşının mutluluk ve başarı getirmesini diledi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş depremlerinde Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan Vuslat Rana Yaman'ın (9) doğum gününü kutladı.

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde enkaz altından sağ kurtarılan Vuslat Rana Yaman, 9'uncu yaşını kutlamak için Bakan Göktaş'ı da aralarında görmek istediğine dair bir davet mesajını sosyal medya üzerinden iletti. Bakan Göktaş, o mesaja kayıtsız kalmadı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bitlis programına eşlik etmesinden dolayı katılamadığını belirterek, Rana'ya doğum günü pastası ve hediye gönderdi. Bakan Göktaş, Vuslat Rana'ya yeni yaşının mutluluk ve başarı getirmesi dileğinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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