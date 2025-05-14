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Bakan Göktaş: Engellilerin İstihdamında Pozitif Ayrımcılık Sağlayacağız

Bakan Göktaş: Engellilerin İstihdamında Pozitif Ayrımcılık Sağlayacağız
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli istihdamını artırmak için yürütülen pozitif ayrımcılık politikalarını açıkladı. 2002'de 5 bin 777 olan engelli kamu çalışanı sayısı, 2023'te 73 bin 800'e yükseldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engellilerin istihdamda daha fazla yer alması için kamuda ve özel sektörde pozitif ayrımcılığı ön planda tutuklarını belirterek, "2002 yılında 5 bin 777 olan engelli kamu çalışanı sayısını 13 kat artırarak bugün 73 bin 800'e çıkardık." dedi.

TBMM'de düzenlenen "Türkiye'nin Engel Tanımayanları Programı"na katılan Bakan Göktaş'ı, Saray Engelsiz Yaşam Merkezi Mehter Takımı karşıladı.

Takımın gösterisini izleyen Göktaş, daha sonra Engelliler Haftası dolayısıyla açılan sergiyi ziyaret etti, engelli bireylerle sohbet etti.

Göktaş, Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada, hiçbir engel tanımayan kardeşleriyle bir arada olduğunu, her birinin sanat, spor, bilim ve iş hayatında imza attığı başarılarıyla herkesin gurur duyduğunu söyledi.

"Engel" denilen şeyin, yalnızca zihinlerde var olduğunu; engelli bireylerin hayatın her alanında aktif şekilde yer almalarını sağlayacak politikaları kararlılıkla yürüttüklerini belirten Göktaş, engellilere yönelik sosyal politikaları yardım eksenli değil, hak temelli anlayışla sürdürdüklerine dikkati çekti.

Göktaş, aile odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda 544 bin engelli bireyin evde bakım yardımlarından faydalanmasını sağladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"137 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezi, 145 umut eviyle engelli vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Ailelere destek olmak amacıyla gündüz bakım, rehabilitasyon ve aile danışma merkezlerimizi Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz. Engelli bireylerimizin istihdamda daha fazla yer alması için kamuda ve özel sektörde pozitif ayrımcılığı ön planda tutuyoruz. 2002 yılında 5 bin 777 olan engelli kamu çalışanı sayısını 13 kat artırarak bugün 73 bin 800'e çıkardık. Otizmli bireyler için Afyonkarahisar ve Antalya'dan başlattığımız çok özel bir çalışmayı şu an 18 ilimizde uyguluyoruz."

Programda engelli bireylerin halk oyunu ve müzik dinletisi de yer aldı.???????

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Güncel
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