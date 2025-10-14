Haberler

Bakan Göktaş, Engelli Çocuklar için Sanat Eğitimi Projesini Ziyaret Etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İtalya'nın Roma şehrinde engelli çocuklara sanat eğitimi sunan L'Arte nel Cuore projesini ziyaret etti. Projenin önemine değinen Göktaş, insan odaklı eğitimin toplumda farkındalığı artıracağına olan inancını dile getirdi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İtalya'nın başkenti Roma'daki temasları kapsamında engelli çocukların sanat eğitimi almasına ve bu alanda kariyerlerini şekillendirmesine imkan sağlayan L'Arte nel Cuore'u ziyaret etti.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli çocukların sanat eğitimi almasına ve bu alanda kariyerlerini şekillendirmesine imkan sağlayan L'Arte nel Cuore'u ziyaret ettik. Aynı hayali paylaşan engelli ve engelsiz gençleri bir araya getiren, sanat ve kültür aracılığıyla hayatı herkes için eşitleyen bu projeyi çok kıymetli buldum. İnsan odaklı eğitim anlayışının toplumda farkındalığı artırmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
