Bakan Göktaş, Engelli Çocuklar için Sanat Eğitimi Projesini Ziyaret Etti

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli çocukların sanat eğitimi almasına ve bu alanda kariyerlerini şekillendirmesine imkan sağlayan L'Arte nel Cuore'u ziyaret ettik. Aynı hayali paylaşan engelli ve engelsiz gençleri bir araya getiren, sanat ve kültür aracılığıyla hayatı herkes için eşitleyen bu projeyi çok kıymetli buldum. İnsan odaklı eğitim anlayışının toplumda farkındalığı artırmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.