Bakan Göktaş, Emirdağ'da esnaf ziyaretinde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki programı sonrasında esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Göktaş'a esnaf ziyaretleri sırasında Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu eşlik etti. Ziyaret sonrasında Bakan Göktaş beraberinde Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti milletvekilleri ve ilçe protokolü ile 16. Gurbetçi Festivali'ne katıldı.

'GURBETÇİ ÖMÜR BOYU EVİNİ ÖZLEYEN BİR GARİP YOLCU GİBİDİR'

Bakan Göktaş, festivalde yaptığı konuşmaya 'Emirdağ' şiiri ile başladı. Günün gurbetçiler kadar kendisi için de önemli olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, Çünkü ben de bu toprakların evladıyım. Sizler gibi gurbetçi bir ailenin evladıyım. Vatan hasretini çok iyi biliyorum. Her sene temmuz- ağustos ayını çekmenin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Gurbetçi, ömür boyu evini özleyen bir garip yolcu gibidir. Avrupalı Türkler olmak, orada yabancı, burada gurbetçi ama aslında her ikisinde de öz vatanınız olduğunu unutmayın. Burası sizin öz vatanınız. Yaşadığınız ülkeleriniz de sizin vatanınız. Bununla birlikte devletimizin güçlü desteği, son 20 yılda ülkesinden uzak yaşayan kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmaya başlamıştır. Cumhurbaşkanımızın bütün Türk milletinde tazelediği birlik ruhu, yurt dışındaki yaşam kalitemizi yükseltmiş, özgüvenimizi artırmıştır. Artık yurt dışında gezdiğinizde 'Türk'üm' demekten gurur duyuyorsunuz, biliyorum. Yurt dışında yaşayan dostlarımız, ülkemizin en kıymetli temsilcileridir. Her biri, milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesine vefalıdır dedi.

'DEPREMDE TIR'LAR DOLUSU YARDIM GETİRDİNİZ'

11 ilde yıkıma neden olan ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremin 6'ncı ayında olduklarını hatırlatan Bakan Göktaş, Biz bu vefayı, 15 Temmuz direnişinde gördüğümüz gibi 6 Şubat depremlerinde de gördük. Uzak ülkelerde olsalar da depremden etkilenen şehirlerimizin ihtiyaçlarıyla çok yakından ilgilendiniz. Manevi desteğinizin yanı sıra yardımlarda bulundunuz. Allah razı olsun hepinizden. TIR'lar dolusu yardım getirdiniz. Bugün depremin 6'ncı ayını yaşıyoruz. 6 ay geçti ama biz onları asla unutmadık, unutmayacağız. Her zaman devletimiz, var gücü ile o vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Bizler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak depolarımıza gelen yardımlarınızı vatandaşlarımıza, depremzedelerimize ulaştırdık. Tekrardan sizlere teşekkür ediyorum diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuşmasının ardından ilçeden ayrıldı. (DHA)