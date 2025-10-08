Haberler

Bakan Göktaş, Ekim Ayı Yaşlı ve Engelli Aylıklarını Duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayı boyunca yaşlı ve engelli vatandaşlara toplam 7,2 milyar lira aylık ödemelerinin yapılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam ve etkin katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız bir yaşam sürmelerine destek olmak hedefiyle çalıştıklarını belirterek, "Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Hizmetlerimizi insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüyoruz" açıklamasında bulundu. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini bildiren Göktaş, "Bu doğrultuda ekim ayı için yaklaşık 4 milyar lira yaşlı aylığı, yaklaşık 3,2 milyar lira engelli aylığı olmak üzere 7,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

