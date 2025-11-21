Bakan Göktaş: Eğitimi tamamlayan kadınların yüzde 42'si teknoloji alanında istihdam fırsatı buldu

' Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme' programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınların yapay zeka ve veri bilimi alanlarında yetkinlik kazanmasını, yeni iş alanlarına hazırlanmasını ve bu dönüşümün öznesi olmasını hedefliyoruz. İlk programdan elde ettiğimiz sonuçlar bunun ne kadar doğru bir adım olduğunu gösterdi. Eğitimi tamamlayan kadınların yüzde 42'si teknoloji alanında istihdam fırsatı buldu. Hem teknik beceriler kazanmaları hem de teknoloji ekosisteminde özgüvenle yer almaları bizim için en büyük motivasyon oldu. Bu başarının ardından ikinci programımızı da aynı hedef doğrultusunda şekillendirdik" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından teknoloji dünyasında cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla ilki İç Anadolu Bölgesi'nde düzenlenen 'Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı'nın ikincisi bugün İstanbul'da düzenlendi. Halk Bankası Kuleleri'nde gerçekleştirilen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra kursiyerler ve davetliler katıldı.

'YAPAY ZEKA PROFESYONELLERİ İÇİNDE İSE KADINLARIN ORANI SADECE YÜZDE 22'

Programda konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün hep birlikte, kadınların teknoloji alanındaki yolculuğuna yeni bir güç, yeni bir hız kazandırıyoruz. Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı'nın ilkini İç Anadolu bölgesi için gerçekleştirmiştik. Şimdi ikincisini Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'dan başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu programı sadece bir eğitim olarak değil. Bir cesaret çağrısı, bir fırsat kapısı, bir dönüşüm hareketi olarak görüyoruz. Bildiğimiz pek çok meslek hızla dönüşürken, teknoloji temelli yeni iş alanları hayatımıza giriyor. Git gide daha fazla yer almaya devam edecek. Araştırmalar yakın gelecekte, veri bilimi, yapay zeka ve otomasyon alanlarında çok daha geniş istihdam fırsatlarının oluşacağını açıkça gösteriyor. Ancak uluslararası raporlar, kadınların bu alanlardaki temsilinin hala düşük olduğunu bize söylüyor. Dünya Ekonomik Forumu'na göre STEM alanlarında kadınların oranı yaklaşık yüzde 28'dir. Yapay zeka profesyonelleri içinde ise kadınların oranı sadece yüzde 22. Oysa bu oranlar çok düşük hepimiz de bunu biliyoruz. Bugün yazılan her kod, geliştirilen her algoritma, eğitilen her yapay zeka modeli; toplumların kaderini etkiliyor" ifadelerini kullandı.

'BU YIL DA, YİNE 400 KADIN, YAPAY ZEKA VE VERİ BİLİMİ ALANLARINDA EĞİTİM ALACAK'

Bakan Göktaş, "Bugün ikincisini başlattığımız bu program, kadınların teknoloji dünyasında daha güçlü bir şekilde yer alması için atılmış bir adımdır. Böylece, kadınların yapay zeka ve veri bilimi alanlarında yetkinlik kazanmasını, yeni iş alanlarına hazırlanmasını ve bu dönüşümün öznesi olmasını hedefliyoruz. İlk programdan elde ettiğimiz sonuçlar bunun ne kadar doğru bir adım olduğunu gösterdi. Eğitimi tamamlayan kadınların yüzde 42'si teknoloji alanında istihdam fırsatı buldu. Hem teknik beceriler kazanmaları hem de teknoloji ekosisteminde özgüvenle yer almaları bizim için en büyük motivasyon oldu. Bu başarının ardından ikinci programımızı da aynı hedef doğrultusunda şekillendirdik. Odağımız yine NEET konumundaki genç kadınlardır. Yani şu anda eğitimde, istihdamda ya da herhangi bir gelişim sürecinde yer almayan, ancak güçlü bir potansiyele sahip olan kadınlar. Bilgisayar, endüstri ve elektrik-elektronik mühendislikleri, bilgisayar öğretmenliği, istatistik ve matematik gibi alanlardan mezun olan kadınların bu programa katılımını özellikle önemsiyoruz. Bu yıl da, yine 400 kadın, yapay zeka ve veri bilimi alanlarında eğitim alacak. ve eminiz ki, bu ikinci program da tıpkı ilki gibi birçok yeni başarı hikayesine kapı aralayacak. Kadınların teknoloji dünyasındaki görünürlüğünü daha da artıracak" diye konuştu.

'KADINLARIN TEKNOLOJİ ALANINDAKİ VARLIĞI TERCİH DEĞİL'

Göktaş, "Biz, kadınların teknoloji alanında varlığı sadece bir tercih değil. Ülkemizin dijital geleceği için stratejik bir zorunluluk olarak görüyoruz. Bakanlık olarak, 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı' ile geleceğe yön veren bir vizyon ortaya koyuyoruz. Eylem planı kapsamında kadınların teknoloji, dijital dönüşüm, yeşil ekonomi alanlarında daha görünür ve etkin olması için çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi bu çalışmalardan biridir. Bu projeyle genç kızlarımıza, yeteneklerini keşfetmeleri için önemli fırsatlar sunuyoruz. 2016 yılında başlattığımız bu proje ile bin 546 kız öğrenciye burs, staj, mentörlük, eğitim ve istihdam desteği sunduk. Diğer yandan 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi' ile eğitimde, istihdamda veya herhangi bir mesleki eğitimde yer almayan 4 bin 500'e yakın gence ulaştık. Onlara mesleki eğitim, psikososyal destek ve dijital fırsatlara erişim imkanı sunarak hayata güçlü bir başlangıç yapmalarını sağladık. Kadınların yazılımda, veri biliminde, yapay zeka geliştirmede aktif rol alması; üretim gücünü, yenilik kapasitesini ve insan kaynağını büyütecek ve büyütmeye devam edecek. İşte bu yüzden sizlerin dijital dönüşümde aktif rol alması, her birinizin üreteceği değer, hem kendi hayatınızı dönüştürecek. Hem de Türkiye'nin dijital geleceğine yön verecek. Bu programla, geleceğin mesleklerine yön veren veri analizi, makine öğrenimi ve yapay zeka uygulamalarında güçlü bir donanım kazanacaksınız. Aynı zamanda birbirinizle deneyimlerinizi paylaşarak ve birlikte üreterek güçlü bir dayanışma ağı oluşturma fırsatınız olacak. Burada edindiğiniz bilgi ve becerileri projelere dönüştürdüğünüzde, teknoloji dünyasında çok daha geniş bir etki yaratacaksınız" dedi.