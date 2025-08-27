Bakan Göktaş, DSÖ Temsilcisi ile Sağlık Görüşmesi Gerçekleştirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Ghaleb Sadeq Atatrah ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, DSÖ Türkiye Temsilcisi Atatrah'ı kabulüne ilişkin NSosyal'den yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşlılar, engelliler, kadınlar ve çocukların sağlığını korumaya yönelik çalışmalar üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Sağlıklı nesiller ve güçlü aileler için uluslararası işbirliklerimizi geliştirmeyi önemsiyoruz."