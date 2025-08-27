Bakan Göktaş, DSÖ Temsilcisi ile Sağlık Görüşmesi Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Ghaleb Sadeq Atatrah ile yaşlılar, engelliler, kadınlar ve çocukların sağlığı üzerine kapsamlı bir görüşme yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Ghaleb Sadeq Atatrah ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, DSÖ Türkiye Temsilcisi Atatrah'ı kabulüne ilişkin NSosyal'den yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşlılar, engelliler, kadınlar ve çocukların sağlığını korumaya yönelik çalışmalar üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Sağlıklı nesiller ve güçlü aileler için uluslararası işbirliklerimizi geliştirmeyi önemsiyoruz."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
6 YKS birincisinin kazandığı üniversiteler belli oldu! 5'i aynı fakülteyi seçti

İşte 6 birincinin kazandığı üniversiteler! 5'i aynı fakülteyi seçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor, ağrı şikayetiyle gelen kadını hamile olduğuna ikna edemedi

Doktor, hamile olduğuna ikna edemedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.