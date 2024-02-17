Bakan Göktaş, down sendromlu çocuklarla kurabiye yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, down sendromlu çocuklarla kurabiye yaptı, vatandaşlarla ve esnafla görüştü.

Bakan Göktaş, İstanbul'daki programları kapsamında ilk olarak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alan öğrencilerle Beyoğlu'nda bir araya geldi.

Ardından Bakan Göktaş, down sendromlu çocuklarla buluştu.

Down sendromlu çocukların çalıştığı Bayrampaşa Belediyesine ait Sevgi Kafe'deki programda Göktaş, çocuklarla mutfağa girerek kurabiye yaptı.

Aileler ve çocuklarla sohbet eden, fotoğraf çektiren Göktaş'a, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Karahan, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, AK Parti Bayrampaşa İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Sezer ve Cumhur İttifakı'nın Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar eşlik etti.

Bakan Göktaş, daha sonra Sezai Karakoç Kütüphanesi'nde ders çalışan gençleri ziyaret ederek, başarı dileğinde bulundu.

Bayrampaşa esnafıyla görüşen Göktaş, vatandaşlarla da sohbet etti.