Bakan Göktaş, Doha'da Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde İkili Görüşmeler Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde Çekya, Şili ve Romanya'dan bakanlarla buluştu. Zirve kapsamında kadın, çocuk ve aile politikaları üzerine işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Çekya, Şili ve Romanyalı bakanlar ile ikili görüşmeler yaptı.

Bakan Göktaş, Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, sivil toplum yöneticileri, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve davetliler olmak üzere 8 binden fazla temsilcinin yer aldığı 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'nin açılışına katıldı.

Çekya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Marian Jurecka, Şili Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Javiera Toro Cáceres ve Romanya Çalışma, Aile, Gençlik ve Sosyal Dayanışma Bakanı Petre-Florin Manole ile bir araya gelen Göktaş, kadın, çocuk, aile ve sosyal politikalar konularında görüş alışverişinde bulundu.

Şili ile işbirliği mutabakat zaptı imzalandı

Zirve kapsamındaki görüşmede Bakan Göktaş ve Bakan Cáceres, "Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Şili Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı Arasında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Mutabakatla kadınların güçlendirilmesi, bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve çocuk haklarının korunması başta olmak üzere ortak projelerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bakan Göktaş ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) İcra Sekreteri Armida Salsiah Alisjahbana ile de görüştü.

Bakanlık etkinliklerine aktif olarak katılım sağlayan UNESCAP'ın çalışmalarına değer verdiklerini belirten Göktaş, yaşlı bireylerin aktif ve sağlıklı yaşlanmalarını sağlama, demografik ve sosyal dinamikler bağlamında işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNESCAP arasındaki işbirliğinin gelecekte de güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
