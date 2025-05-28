Bakan Göktaş, Doğum Yardımından Faydalanan Aileyi Ziyaret Etti

Bakan Göktaş, Doğum Yardımından Faydalanan Aileyi Ziyaret Etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun'da doğum destek ödemesinden yararlanan Ceylan ailesini ziyaret ederek, aileye 5 bin TL'lik aylık destek sağlandığını açıkladı.

BAKAN GÖKTAŞ, SAMSUN'DA DOĞUM YARDIMINDAN FAYDALANAN AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun programı kapsamında doğum destek ödemesinden yararlanan ailelerden biri olan Ceylan ailesini evlerinde ziyaret etti. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Doğum destek ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırmaya başladık. Samsun programımız kapsamında da 3'üncü evlatlarını kucaklarına alarak aylık 5 bin TL desteğimizden faydalanan Ceylan ailesine misafir olduk. Elif ve Mustafa Ceylan çiftine yavrularıyla sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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