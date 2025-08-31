Bakan Göktaş, 'Dikenli Vatoz Balığı' ile Ödül Kazanan Çocukları Kutladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "TEKNOFEST Mavi Vatan"da düzenlenen yarışmada tasarladıkları "Dikenli Vatoz Balığı" ile En İyi Takım Ruhu Ödülü'nü kazanan devlet himayesindeki çocukların başarılarının daim olmasını diledi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda bugün sona erdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından, "Biz güçlü bir aileyiz ve iyi bir ekibiz" başlığıyla yaptığı paylaşımda, devlet himayesindeki çocukların "TEKNOFEST Mavi Vatan"ın İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması kategorisinde, tasarladıkları "Dikenli Vatoz Balığı" ile En İyi Takım Ruhu Ödülü'nü kazandığını belirterek, "Sizinle gurur duyuyoruz çocuklar, başarılarınız daim olsun." ifadelerini kullandı.