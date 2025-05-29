Bakan Göktaş, Dijital Güvenlik İçin Meta ile Görüştü

Bakan Göktaş, Dijital Güvenlik İçin Meta ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Meta'nın güvenlik yetkilisi Antigone Davis ile dijital güvenlik ve çocuk odaklı politikalar üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan, sosyal medya düzenlemesi ile çocukları koruma amaçlarını vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Meta Küresel Güvenlik Politikaları Başkan Yardımcısı Antigone Davis'le yaptığı görüşmeye ilişkin, "Özellikle çocuklarımızı dijital dünyanın olumsuz etkilerinden koruma konusundaki kararlılığımızı ve kendilerinden beklentilerimizi Sayın Davis ile paylaştık." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Davis'le dijital güvenlik ve çocuk odaklı politikalar üzerine görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sosyal medya platformlarının, kültürel değerlere saygılı ve çocukların üstün yararını gözeten politikalar benimsemesini önemsediklerine dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"Bir süredir üzerinde çalıştığımız sosyal medya düzenlemesiyle içerik sağlayıcılara, sosyal medya ve oyun platformlarına önemli yükümlülükler getirmeyi planlıyoruz. Özellikle çocuklarımızı dijital dünyanın olumsuz etkilerinden koruma konusundaki kararlılığımızı ve kendilerinden beklentilerimizi Sayın Davis ile paylaştık. 'Aile Yılı' içerisinde, çocuklarımız için güvenli bir dijital ortam oluşturmayı amaçlayan sosyal medya düzenlemesi çalışmalarımızı tamamlamakta kararlıyız."

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları

10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları
DEM Parti'den infaz düzenlemesine tepki: Dağ fare bile doğuramadı

Meclis'e sunulan infaz düzenlemesine DEM Parti'den jet tepki
İnfaz düzenlemesiyle kaç kişi tahliye olacak? Merak edilen soru yanıt buldu

İnfaz düzenlemesiyle kaç kişi tahliye olacak? Merak edilen soru yanıt buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşet gecesi! Ortalık savaş alanına döndü, 3 kuzen öldü

Dehşet gecesi! Ortalık savaş alanına döndü, 3 kuzen öldü
İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin

İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: İki isim mezarıma dahi gelmesin
Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu

Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nitelikli tehdit hallerinde cezanın üst sınırı 7 yıla çıkıyor

Yeni düzenleme cezaları katladı! Bu suçu işleyen şimdi yandı
İstanbul'u dolu ve yağmur vurdu! Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Bu görüntüler az önce İstanbul'da çekildi
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.