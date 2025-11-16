Haberler

Bakan Göktaş: Dijital Güvenlik İçin Ebeveyn Rehberliği Şart

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital ortamlarda güvenliğinin sağlanması için ebeveynlerin rehberlik yapmasının önemini vurguladı. Gerçek dünyada olduğu gibi dijital dünyada da güvenliğin gereklilik olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital ortamlarda güvenliğini ve mahremiyetini korumanın öncelikle anne, babaların rehberliğiyle mümkün olduğunu bildirdi.

Göktaş, NSosyal hesabındaki paylaşımında, gerçek dünyada olduğu gibi dijital dünyada da güvenliğin tercih değil gereklilik olduğunu vurguladı.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın dijital ortamlarda güvenliğini ve mahremiyetini korumak öncelikle anne, babaların rehberliğiyle mümkündür. Farkındalığı yüksek dijital ebeveynlerle çocuklarımıza bilinçli kullanım alışkanlıkları kazandırıyor, çevrim içi platformlardan sağlıklı bir şekilde yararlanmalarını sağlıyoruz. Tabii bunu yaparken telefonu elimizden bırakmayı da unutmuyoruz."

Paylaşımda, çocukların dijital ortamdaki güvenliğine ilişkin videoya da yer verildi.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
