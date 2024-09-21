Bakan Göktaş, Depremzedelerle Hatay'da Eğlendi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ebeveynlerini kaybeden çocuklarla Hatay'da çarpışan araba ve dönme dolaba bindi, çocukların eğlencesine ortak oldu.

Bakan Göktaş, Hatay programı kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerde ebeveynlerini kaybeden Hataylı çocuklarla bir araya geldi. Bakan Göktaş, çocukların isteği üzerine onlarla lunaparka gitti. Burada aralarında devlet korumasında olanların da bulunduğu çocuklarla çarpışan araba, dönme dolap gibi oyuncaklara binen Göktaş, onların geçirdiği keyifli dakikalara eşlik etti. Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Hatay'da bir araya geldiği çocuklarla daha önce de Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçını Tüpraş Stadı'nda birlikte izlediklerini hatırlatan Göktaş, "İlk defa uçağa binen, ilk defa İstanbul'a giden çocuklarımızla orada da güzel vakit geçirmiştik" diye konuştu. Hatay'da onlarla bir araya gelerek hem İstanbul ziyaretine dair anılarını tazelediklerini hem de lunaparkta eğlenceli vakit geçirdiklerini belirten Göktaş, "Onların neşelerine ortak olmak bizleri ayrıca mutlu etti" ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bakanlık olarak da ilk andan itibaren bölgede hızlı bir şekilde çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Göktaş, "Tüm imkanlarımızı seferber ederek psikososyal destek ekiplerimizle depremden etkilenen kardeşlerimizin yardımına koştuk. Depremden etkilenen kentlerdeki çalışmalara aktif şekilde devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza destek olmayı sürdürüyoruz. O gün yaşadığımız zorlu günleri geride bırakırken, geçmişten gelen kardeşlik mirasıyla daha güçlü bir şekilde geleceğe yürüyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aydınlık yüzlerine bakarak heyecanlandığımız çocuklarımız yarınların güçlü Türkiye'sini tesis edecek en zengin cevherimizdir" sözünü hatırlatan Göktaş, "Bu inançla, çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlayacak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.