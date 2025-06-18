Bakan Göktaş, 'Depremden Etkilenen Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddetle Mücadele Projesi'nde konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, depremden etkilenen ve deprem sonrası yoğun göç alan illerde yaşayan kadınlar ile kız çocuklarına destek olmayı amaçladıklarını, şiddet riski altındaki ya da şiddete maruz kalan her bireyin kendini yalnız hissetmemesini hedeflediklerini belirtti.

Bakan Göktaş, başkentte bir otelde düzenlenen "Türkiye'de Depremlerden Etkilenen Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddete Karşı Önleyici ve Koruyucu Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi" etkinliğine katıldı.

Göktaş, ???????buradaki konuşmasında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatın durduğunu, o gün büyük acılar yaşandığını ifade etti.

Yüz binlerce kişinin evlerini, ailelerini, komşularını, kardeşlerini, en sevdiklerini kaybettiğini dile getiren Göktaş, depremlerin en çok kadınları ve kız çocuklarını etkilediğini söyledi.???????

Söz konusu projeyle kadınlara ve kız çocuklarına yeni başlangıç imkanı sunduklarını aktaran Göktaş, "Yapacağımız yeni kadın konukevleri ve yeniden yapılandıracağımız hizmetlerimizle şiddetle mücadelemizi daha güçlü bir hale getireceğiz." diye konuştu.

"4 yeni kadın konukevi inşa edeceğiz"

Bugün kadınların, "artık yalnız değilim" diyebildiğini vurgulayan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu projeyle depremden etkilenen ve depremden sonra yoğun göç alan illerde yaşayan kadınlara ve kız çocuklarına destek olmayı amaçlıyoruz. Şiddet riski altındaki ya da şiddete maruz kalmış her bireyin yalnız olmadığını hissetmesini istiyoruz. Ulusal ve uluslararası standartlara uygun biçimde, nitelikli önleme, koruma ve güçlendirme hizmetlerine erişimlerini artırmak için çalışıyoruz. Bu anlayışla projemizi dört sac ayağı üzerine inşa ettik. İlk ayağında, Adıyaman, Hatay, İstanbul ve Kocaeli'nde 4 yeni kadın konukevi inşa edeceğiz. İkinci ayağında, 9 kadın konukevi ile 6 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimizin bakım ve onarımını sağlayarak güçlendireceğiz."

Bakan Göktaş, projenin üçüncü ayağında şiddet alanında çalışan personelin sunacağı hizmetin niteliğini artırmak için kapsamlı eğitim programları düzenleyeceklerini söyledi.

Sahadan alınan geri bildirimlerle şiddet mağduru kadınlara sunulan psikolojik desteği güçlendirmek için ileri düzey terapi eğitimlerini yaygınlaştıracaklarına dikkati çeken Göktaş, "Diğer yandan vaka yönetimini daha etkin hale getirmek için her coğrafi bölgeden en az 5 olmak üzere 40 personelimizi süpervizör olarak yetiştireceğiz. Bu amaçla, temel danışmanlık becerileri, krizle müdahale ve kriz danışmanlığı ile değerlendirme ve vaka yönetimi başlıklarında eğitici eğitimleri düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Kadın çalışmaları yürüten kuruluşların temsilcileri ve gönüllüleri için 6284 Sayılı Kanun'un, kadına yönelik şiddet, mağdur odaklı hizmet sunumu ve kurumlar arası işbirliği konularında özel eğitimler planladıklarını anlatan Göktaş, projeyle paydaşların başlattığı dönüşümün bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

"Şiddete karşı sıfır tolerans"

Mahinur Özdemir Göktaş, projenin son ayağını ise kadınların sosyal ve ekonomik yönlerden güçlenmelerini sağlayacak çalışmaların oluşturduğunu ifade etti.

Bu kapsamda, Adana, Diyarbakır, Malatya, Hatay ve Gaziantep'te "Beceri Haritalama ve İhtiyaç Analizi" çalışması yapacaklarını aktaran Göktaş, "Bu çalışmayla, kadınların sahip oldukları becerileri, ihtiyaçlarını ve desteklenebilecek alanları tespit etmeyi hedefliyoruz. Hazırladığımız kapsamlı anketlerle, her ilin kendi dinamiklerine uygun, yerinde ve etkili çözümler geliştireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şiddetin kendisiyle birlikte, şiddeti doğuran tüm sebepleri ortadan kaldırana kadar amasız, fakatsız bir mücadeleyi etkili bir şekilde sürdüreceğiz." sözlerini anımsatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu inançla bugüne kadar, kadını güçlendirme ve kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarımızı başarılı bir şekilde hayata geçirdik. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planlarımız, her daim bu politikalarımızın yol haritası oldu. Önleme, koruma, kovuşturma ve politika geliştirme başlıklarında kapsamlı ve sürdürülebilir adımlar atmamıza imkan sağladı. Bugün tanıtımını yaptığımız bu proje, yıllardır süregelen çalışmalarımızın önemli bir kilometre taşı olacak. 'Şiddete karşı sıfır tolerans' ilkemiz doğrultusunda mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kadınların kendi potansiyellerini keşfetmeleri, hayata daha aktif ve özgüvenli bireyler olarak katılmalarını sağlayacağız."