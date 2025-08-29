Bakan Göktaş, Denizli'de Nikah Törenine Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Denizli'de çeşitli ziyaretlerde bulunarak, "Aile ve Gençlik Fonu"ndan yararlanan bir çiftin nikah törenine katıldı.

Programı kapsamında kente gelen Bakan Göktaş, AK Parti İl Başkanlığına geçti. İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile görüşen Göktaş, daha sonra partililerle toplantı yaptı.

Bakan Göktaş, toplantının ardından "Aile ve Gençlik Fonu"ndan faydalanan Ayşe Hanım Mutafoğlu ve Mehmet Güçlü çiftinin Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki nikah törenine katıldı.

Nikah şahidi olan Göktaş, genç çifti ve ailelerini tebrik etti.

Burada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Göktaş, "İnsanın hayatında çok özel günler olur. Evlilik de bunun bir parçası. İnşallah her daim birbirinize ilk günkü gibi sevgi, saygı, sabır ve merhametle yaklaşırsınız." dedi.

Daha sonra Pamukkale ilçesindeki Pamukeller Üretiyor Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret eden Göktaş, kadınlarla sohbet edip ürünler hakkında bilgi aldı.

Göktaş'a, Vali Ömer Faruk Coşkun ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da eşlik etti.