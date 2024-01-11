Bakan Göktaş, çocukların kaybolduğu iddialarını yalanladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adelet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. 6 Şubat depremlerinin ardından çocukların kaybolduğu iddialarına ilişkin açıklama yapan Bakan Göktaş, '1912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekraren ilan etmek istiyorum' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel