Bakan Göktaş, çocukların kaybolduğu iddialarını yalanladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adelet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Bakan Göktaş, 6 Şubat depremlerinin ardından çocukların kaybolduğu iddialarına ilişkin açıklama yaparak, '1912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekrar ilan etmek istiyorum' dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adelet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. 6 Şubat depremlerinin ardından çocukların kaybolduğu iddialarına ilişkin açıklama yapan Bakan Göktaş, '1912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekraren ilan etmek istiyorum' dedi.