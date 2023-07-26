Bakan Göktaş: Çocuklara yönelik içeriklerin engellenmesi kararı çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik içeriklerin olumsuz etkisi olduğunu belirterek, içeriğin engellenmesi kararı çıktığını açıkladı. Bakan Göktaş ayrıca kadına yönelik şiddetle ilgili caydırıcı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklara yönelik içerikleri olan, tepkilere yol açan bir Youtuber ile ilgili sosyal medyada biz de bunu izledik ve değerlendirdik. Çocukların üstün yararına ve gelişimine olumsuz etkisi olacağı değerlendirildi. Bugün bu konuyla ilgili içeriğin engellenmesi kararı çıktı." dedi.

Göktaş, 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Kadına yönelik şiddetle ilgili caydırıcı önlemler almak zorunda olunduğunu belirten Göktaş, Bakanlık olarak sosyal medya paylaşımlarını çok yakından takip ettiklerini ve anında müdahale ettiklerini söyledi.

Şiddet eğilimli insanlara yönelik bir rehabilitasyon gerektiğine işaret eden Göktaş, "Bunu bir caydırıcı unsur olarak kullanmak gerekiyor. Şiddet eğilimli insanlar, bir eğitim ya da bir rehabilitasyondan geçmesi gerektiğinin farkında değil. Maalesef zaman zaman kadınlarımız da 6284 sayılı Kanunu uygulamamızı istemiyorlar. Biz bunu alanda görüyoruz. 'Biz eşimizin yanına dönmek istiyoruz.' diyorlar. Böyle bir durum da var." diye konuştu.

Göktaş, Bakanlığın, kadın konukevinde kalan kadınların, can güvenliğinin ve ekonomik kaygısının üstesinden geldiğini belirtti.

Türkiye'nin bu meseleyi çözmek adına yaptığı çalışmalarla pek çok Avrupa ülkesinin önünde olduğunu ifade eden Göktaş, Türkiye'de kadına yönelik şiddete ilişkin çalışmaların devrim niteliği taşıdığını söyledi.

"(6284) Kanun değişmeyecek. Bu kanunun değişmesi gerekmiyor"

Bakan Göktaş, mağdur erkeklerin de yanında olduklarını belirterek, "Bunları da dinlememiz lazım. Sonuçta biz 'aile' bakanlığıyız. Kadına, erkeğe, gencine, yaşlısına, engellisine her kitleye hitap eden bir bakanlığız. Burada bir mağduriyet söz konusuysa onu da dinlememiz lazım." dedi.

Mahinur Özdemir Göktaş, süresiz nafaka konusunu da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile görüştüklerini, bakanlığı ilgilendiren boyutlarını ele aldıklarını anlattı.

"Bu tür içerikleri yakından izlediğimizi bilmenizi istiyorum"

Bakan Göktaş, Youtube'de çocukları hedef alan paylaşımlar yapan bir kanalla ilgili de değerlendirme yaptı. Bu tür içerikleri yakından izlediklerini ifade eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Çocuklara yönelik içerikleri olan, tepkilere yol açan bir Youtuber ile ilgili sosyal medyada biz de bunu izledik ve değerlendirdik. Çocukların üstün yararına ve gelişimine olumsuz etkisi olacağı değerlendirildi. Bugün bu konuyla ilgili içeriğin engellenmesi kararı çıktı. Mecrayı kapatamıyoruz ancak içeriği önleyebiliyoruz. Biz bu konuda çok hızlı çalışıyoruz. Sosyal medyadaki şiddet olaylarını izlediğimizde de aynı şekilde, aynı hızla takip ediyoruz. Bu tür içeriklere çok hızlı müdahale ediyoruz."

(Bitti)