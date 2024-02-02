Üye Girişi
Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 'Yaşlı Destek Programı' ile 128 bin yaşlımızın bakımını gerçekleştirdik

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Büyüklerimiz Değerlerimiz Projesi' tanıtım programına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2016 yılında başlattıkları Yaşlı Destek Programı ile 88 bin hanede 128 bin yaşlının psikososyal bakımlarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Ayrıca, 168 huzurevinde yaklaşık 15 bin yaşlıya yatılı bakım hizmeti sunduklarını belirtti.

BAĞCILAR'da 'Büyüklerimiz Değerlerimiz Projesi' tanıtım programına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2016 yılında başlattığımız Yaşlı Destek Programımızla yaklaşık 88 bin hanede 128 bin yaşlımızın yaşam alanlarında psikososyal bakımlarını gerçekleştirdik. Bugün itibariyle 168 huzurevinde yaklaşık 15 bin yaşlıya bakım hizmetini yatılı olarak sunuyoruz" dedi.

Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi tarafından 'Büyüklerimiz Değerlerimiz Projesi'nin tanıtım programı düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı. Program, Büyüklerimiz Değerlerimiz Projesi'nin tanıtıldığı video gösterimi ile başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş programda konuşma yaptı.

"YAŞLILARIMIZ BUGÜN İLE YARINLARIMIZ ARASINDA BAĞ KURAN BİRER KÖPRÜDÜR"

Sözlerine yazar Alev Alatlı'nın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek başlayan Mahinur Özdemir Göktaş, "Zamanın mevsimleri olduğu gibi insan ömrünün de mevsimleri vardır. Hayatımızın her bir mevsimi ayrı güzellikler taşır. Bu mevsimlerin en kıymetlisi, insanın kemale ulaştığı, ruhun tecrübeyle yoğrulduğu, bilgelik dönemi yaşlılıktır. Bu nedenledir ki, yaşlılarımız, milli ve manevi değerlerimizin taşıyıcısı, bugün ile yarınlarımız arasında bağ kuran birer köprüdür. Yaşlılarımız, güçlü yarınları inşa edecek geleceğimizin teminatı evlatlarımızı sapasağlam bir şekilde ayakta tutan köklerimizdir. Devletimizi ayakta tutacak olan ise bu köprülerin ve köklerin gücü ve sağlamlığıdır. Bu anlamda gözümüzün nuru teyzelerimizi, amcalarımızı güçlü kılacak böylesi kıymetli kuruluşların hizmete geçmesi bizler için çok kıymetlidir. Vefahane Yaşam Merkezi'miz tekstil, ahşap ve cam boyama atölyeleri, teknoloji, hobi bahçeciliği, kütüphane ve spor etkinlikleri; psikoloji, fizyoterapi, gibi daha sayamadığım pek çok hizmetiyle yaşlılarımızın sağlığı ve mutluluğu için faaliyet gösterecektir. Yaşlılarımız bir taraftan el becerilerini ve üretkenliklerini artırırken diğer taraftan aktardıkları bilgi birikimleri ve tecrübeleriyle Anadolu'nun bin bir rengini içeren bir hafıza oluşturacaktır. En önemlisi de küresel bir sorun haline gelen yalnızlaşmanın, yaşlılarımıza tesir edebilecek olumsuz etkilerini ortadan kaldıran ve her birinin kendisini huzurlu ve güvende hissettiği bir ortam sunacaktır" dedi.

"YAKLAŞIK 88 BİN HANEDE 128 BİN YAŞLIMIZIN PSİKOSOSYAL BAKIMLARINI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakan Göktaş, "Aktif ve sağlıklı yaşlanma süreci her bir vatandaşımızın en tabi hakkıdır. Bu anlamda, yaşlılarımızın ailelerinden ve parçası oldukları sosyal ortamlardan kopmadan yetenek, istek ve ihtiyaçlarını merkeze alan bir anlayışla sosyal politikalarımızı oluşturuyor ve uygulamaya koyuyoruz. Bu kapsamda 2016 yılında başlattığımız Yaşlı Destek Programımızla yaklaşık 88 bin hanede 128 bin yaşlımızın yaşam alanlarında psikososyal bakımlarını gerçekleştirdik. Bugün itibariyle 168 huzurevinde yaklaşık 15 bin yaşlıya bakım hizmetini yatılı olarak sunuyoruz. İlk uygulama örneğini yine Bağcılar'da, belediye başkanlığımızla birlikte hayata geçirdiğimiz ve bugün sayısı 36'ya ulaşan Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezlerimizle vatandaşlarımıza bakım hizmeti sağlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mahinur Özdemir Göktaş Bağcılar Belediyesi Alev Alatlı Bağcılar Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor CANLI izle! 2 Şubat Cuma TV8 Survivor HD izleme linki! Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 3. Bölüm tek parça HD izle 2 Şubat Cuma! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 49. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 2 Şubat Yalı Çapkını 56. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 2 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Saboor Muradı nedir, kimdir? Ateş Kuşları CANLI İZLE! 2 Şubat Ateş Kuşları 41. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! Hara filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hara filmi ne zaman, nerede çekildi? Hara filmi yaşanmış hikaye mi, gerçek mi? En iyi korku filmleri neler? Hafta sonu için film önerisi! ANKARAGÜCÜ – SİVASSPOR CANLI: Ankaragücü – Sivasspor maçı nereden, nasıl izlenir? Ankaragücü Sivasspor canlı yayın linki! Ankaragücü - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaragücü - Sivasspor maçı nereden izlenir? Hatayspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Fatih Karagümrük FK hangi kanalda, şifresiz mi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Haftanın finalinde bileziği kim aldı? Gelinim Mutfakta bilezikler kaç gram? Gelinim Mutfakta bilezikler kaç ayar, gerçek mi? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 49. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title