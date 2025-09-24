Bakan Göktaş, BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi M'jid ile görüştü Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla gerçekleştirdiği ABD ziyaretine refakati kapsamında bulunduğu New York'ta bazı ikili görüşmeler yaptı.

Bu kapsamda, BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid ile bir araya gelen Göktaş, görüşmede, çocuklar ve aileler konusunda ortak vizyon paylaşıldığını, her çocuğun güvenli, destekleyici ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümesi gerektiğinin altını çizdi.

Göktaş, koruyucu aile hizmetlerini yaygınlaştırdıklarını aktararak, "Bu kapsamda, koruyucu ailelere özel eğitim programları sağlıyoruz. Meslek elemanları hizmet içi ve akademik eğitimlerle sürekli olarak desteklenmektedir. Kurum bakımından ayrılan gençlerimizi eğitim, barınma ve istihdam anlamında destekleyerek bağımsız yaşama geçişlerine imkan sağlıyoruz." bilgisini verdi.

"Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni uluslararası düzeyde tanıtıyoruz"

Dijital çağda çocukların korunmasına yönelik çalışmalarda, Türkiye'nin öncü ülke olduğunu vurgulayan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"UNICEF işbirliğiyle 2024'teki Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayımız ile birlikte 40 binden fazla ebeveyn ve çocuk bakım personeline güvenli internet kullanımı konusunda eğitim verildi.

Ayrıca Bakanlığımızca 2025–2029 yıllarını kapsayacak Dijital Dünyada Çocuğu Güçlendirme Eylem Planı hazırlanmaktadır. Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da imzalandı. Bu girişimi ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtıyoruz."

Bakan Göktaş, bu sözleşmenin dijital ortamda çocuğun yüksek yararının korunmasına yönelik tarihi bir taahhüt olduğuna dikkati çekti.

"Türkiye'yi desteklemekten memnuniyet duyarız"

BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid de Türkiye'nin çocuk alanındaki çalışmalarının birçok ülkeye yol gösterici nitelikte olduğunu, iyi uygulama örneklerinin birçok ülkeyle paylaşıldığının altını çizdi.

Türkiye'nin desteğinin kendileri açısından çok değerli olduğunu belirten M'jid, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda ortaklık ve işbirliği büyük önem taşımaktadır. Bu işbirliğini sürdürerek, daha fazla paydaş ile işbirliği yapılması sürece önemli katkılar sağlayacaktır. Çocukların dijital şiddetten korunması konusunda Türkiye ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyarız.

Türkiye'de sivil toplum girişimiyle hazırlanan ve Bakanlık tarafından da sahiplenilen Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi, uluslararası düzeyde çok kıymetli bir adım. Bu konuda Türkiye'yi desteklemekten memnuniyet duyarız."