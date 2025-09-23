Bakan Göktaş, BM'deki "Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" etkinliğinde konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler, zevk ve hıza dayalı tüketim alışkanlıkları ve biyolojik farklılıkları ortadan kaldırmayı amaçlayan küresel zararlı ideolojik eğilimler aile değerlerini aşındırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Göktaş, BM Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılımıyla Bakanlığı tarafından düzenlenen "Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" temalı yan etkinlikte konuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, daha iyi bir dünyanın, toplumun temeli olan ailede başladığına inandıkları için etkinliği "aile" temasıyla düzenlediklerini belirterek, adalet, merhamet, paylaşma ve dayanışma gibi insanlığın ortak değerlerinin önce evlerde filizlendiğini, oradan mahallelere, şehirlere ve tüm dünyaya yayıldığını söyledi.

Küresel sorunlara sadece politikalarla, ekonomik modellerle değil, değerleriyle güçlü bir aile yapısıyla çözüm üretebileceklerine inandıklarını dile getiren Göktaş, güçlü aile yapısına sahip ülkelerin her alanda daha istikrarlı olduğunu belirtti.

"Aile kurumunu korumayı temel ve insani görev olarak görüyoruz"

Bugün birçok uluslararası belgenin aileyi "toplumun doğal ve temel birimi" olarak tanımladığına dikkati çeken Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletlerin, 15 Mayıs'ı Uluslararası Aile Günü olarak ilan etmesi de bu evrensel önemin bir göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ailenin, Türk toplumunun temeli olduğunu vurgular ve devlete ailelerin huzur ve refahını koruma görevini yükler. Bu ruhla, aile kurumunu güçlü tutmak, hem kültürel mirasımızın sürekliliği hem de gelecek nesillerin refahı için bir önceliktir. Türkiye olarak, bu inançla, aile kurumunu korumayı, desteklemeyi ve güçlendirmeyi temel ve insani bir görev olarak görüyoruz. Politikalarımızı, projelerimizi ve uluslararası işbirliklerimizi bu anlayış üzerine inşa ediyoruz. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi için Vizyon Belgesi ve Eylem Planı, bu alandaki ilk kapsamlı yol haritasını oluşturmakta ve aile politikalarımıza güçlü bir perspektif sunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdirleriyle ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılı, aile odaklı politikalarımızı daha da güçlendiren, çalışmalarımıza ivme kazandıran tarihi bir adımdır."

Göktaş, "Aile Yılı" kapsamında ailelerin, ekonomik ve sosyal açıdan desteklenmesi için çeşitli faaliyetler yürüttüklerini, gençlerin aile kurmasını kolaylaştırmak için konut edinme, evlilik kredileri gibi teşviklerin yanında doğum destek sistemiyle çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin yanında olduklarını anlattı.

Bakan Göktaş, "Aile Yılı"nın kalıcı hale gelmesi için 2026-2035 yıllarını "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonuyla, aileyi ve nüfus yapımızı korumaya yönelik uzun vadeli stratejilerimizle kapsamlı bir gelecek planı ortaya koyacağız. Fakat, hepimiz çok iyi biliyoruz ki ailenin değeri herkesçe kabul edilmekle birlikte, aile kurumu küresel dünyada birçok tehditle karşı karşıya. Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler, zevk ve hıza dayalı tüketim alışkanlıkları ve biyolojik farklılıkları ortadan kaldırmayı amaçlayan küresel zararlı ideolojik eğilimler aile değerlerini aşındırmaktadır. Anne babalık rolleri değişiyor, kuşaklar arası bağlar kopuyor. Genç nüfus azalırken yaşlı nüfus arttıkça iş gücü küçülüyor, insan sermayesi zayıflıyor ve bu durum tüm ülkeler için ciddi riskler oluşturuyor. Aile kurumunu ve demografik yapıyı tehdit eden bu süreçler, ülkeler arasında farklılıklar gösterse de ortak dinamiklere sahiptir. Bu gidişat devam ederse, üretim sistemlerimiz, ekonomik dengelerimiz ve sosyal yapılarımız telafisi zor bir şekilde sarsılacak."

"Aile bağlarını yeniden güçlendirecek adımlara ihtiyacımız var"

"Aile sadece geçmişin değil, sağlıklı bir geleceğin de teminatıdır" diyen Göktaş, "Bu gidişatı sorgulamak, modernleşmenin, küreselleşmenin gölgesinde aileyi ve güçlü nüfus yapısını nasıl koruyacağımızı yeniden düşünmek zorundayız. Aile bağlarını yeniden güçlendirecek ve nesilleri koruyacak adımlara ihtiyacımız var. Aileyi korumak ve güçlendirmek için uluslararası ölçekte hep birlikte güçlü bir irade ortaya koymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda yoğun "aile diplomasisi" yürüterek uluslararası platformlarda ailenin önemini dile getirdiklerini ifade eden Göktaş, BM, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer uluslararası platformlarda aileyi merkeze alan politikalar geliştirilmesi için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

"Dijital dünyanın, çocuklar için güvenli bir gelecek haline gelmesini sağlayabiliriz"

Bu çalışmalardan birinin de 8 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" olduğunu aktaran Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sözleşme ile hedefimiz, çocukların dijital ortamlarda güvenle var olmalarını sağlamak, kişisel verilerinin ve mahremiyetlerinin korunmasını güvence altına almaktır. Aynı zamanda, çevrim içi şiddet ve istismara karşı etkin koruma mekanizmaları oluşturmak, dijital dünyanın sunduğu eğitim, kültür ve gelişim fırsatlarından adil şekilde yararlanmalarını sağlamaktır. Dijital dünyanın, sınırsız doğası nedeniyle bu girişim sadece Türkiye için değil, tüm dünya için bir çağrı niteliğindedir. Bu nedenle, bugün burada bulunan misafirlerimizi, uluslararası kuruluşları, ülkeleri, teknoloji şirketlerini ve sivil toplumu bu girişime katılmaya davet ediyoruz. Hep birlikte, dijital dünyanın çocuklar için güvenli bir gelecek haline gelmesini sağlayabiliriz.

Çocuklarımızın dijitaldeki varlığını destekleyen, onları güçlendiren, potansiyellerini özgürce geliştirebilecekleri bir ekosistem inşa edebiliriz. Bu vesileyle, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Aileden başlayan bu büyük dayanışmanın, bütün dünyaya umut taşıyan bir harekete dönüşmesini temenni ediyorum. "

BM 80. Genel Kurulu kapsamındaki etkinliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Katar Devleti Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Buthaina bint Ali Al Jabr Al Nuaimi, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Sierra Leone Cinsiyet ve Çocuk İşleri Bakanı Isata Mahoi, Somali Aile Bakanı Khadija Al-Makhzoumi, Nijerya Kadın İşleri Bakanı Imaan Sulaiman Ibrahim, Sırbistan Kadın-Erkek Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ile Kadınların Ekonomik ve Siyasi Güçlenmesinden Sorumlu Bakanı Tatjana Macura, BM Nezdinde Rusya Federasyonu Daimi Temsilcisi Yardımcısı Maria Zabolotskaya, ABD Sağlık ve İnsani İşler Bakanlığı Özel Danışmanı Bethany Kozma katıldı.

Program sonunda misafir ülkelerin bakanları ve temsilcileri ile aile fotoğrafı çektirildi.