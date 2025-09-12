Bakan Göktaş, Batman'da Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile odaklı hizmet anlayışımız doğrultusunda bugün Türkiye'de 529 bin 325 kardeşimizin evde bakım yardımlarından faydalanmasını sağlıyoruz. Batman'da da 7 bin 676 vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Bu yılın başından bugüne kadar evde bakım yardımına sadece Batman için 560,2 milyon liralık kaynak aktardık." dedi.

Bakan Göktaş, Çamlıtepe Mahallesi'nde Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışı amacıyla düzenlenen törende, bugün Batman'da engelli vatandaşların hayatına dokunacak çok önemli ve değerli bir eserin açılışı için bir arada bulunduklarını söyledi.

Merkezin 122 kişilik kapasitesiyle engellilerin, her tür engel grubuna da hitap eden sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacağını anlatan Göktaş, onların hayata daha güçlü, özgüvenli ve üretken bireyler olarak katılmalarına imkan sunacağını belirtti.

Merkezin şehre kazandırılmasına emeği geçen herkese teşekkür eden Göktaş, Batman için hayırlı olmasını diledi.

"23 yılda engelli hakları konusunda tarihi adımlar attık"

Göktaş, Bakanlık olarak "önce insan" diyerek toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanda eşit fırsatlara sahip olmaları ve potansiyellerini ortaya çıkarmak için projeler hayata geçiriyoruz. Engelli vatandaşlarımız için yürüttüğümüz tüm sosyal politikaları hak temelli bir anlayışla güçlendiriyoruz. Bu kapsamda 23 yılda engelli hakları konusunda tarihi adımlar attık. Erişebilirlik seferberliğiyle şehirlerimizi engelli vatandaşlarımız için daha yaşanabilir hale getirdik. Eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılımı kolaylaştıracak her alanda aktif ve üretken bireyler olmalarını sağladık. Evde bakım destekleri, gündüzlü bakım merkezleriyle ülkemizin her yerinde, her ilinde engelli kardeşlerimize güvenli ve destekleyici ortam oluşturduk.

Aile odaklı hizmet anlayışımız doğrultusunda bugün Türkiye'de 529 bin 325 kardeşimizin evde bakım yardımlarından faydalanmasını sağlıyoruz. Batman'da da 7 bin 676 vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Bu yılın başından bugüne kadar evde bakım yardımına sadece Batman için 560,2 milyon liralık kaynak aktardık. Bunun yanı sıra 81 ilimizde 6 bin 883 engelli vatandaşımıza 106 bakım ve rehabilitasyon merkezimizde ücretsiz hizmet veriyoruz. Ayrıca, 326 özel engelli bakım merkezinde 31 bin 169 engelli vatandaşımızın yatılı bakım hizmetinden faydalanmasını sağlıyoruz. Batman'da da bir bakım ve rehabilitasyon merkezinden 60 kardeşimizi ve finansmanı Bakanlığımız tarafından sağlanan 3 özel engelli bakım merkezinde de 239 engelli vatandaşımız hizmet alıyor."

Kapsayıcı sosyal hizmet modellerini bugünün koşullarına göre yeniden ele aldıklarını ve sürekli geliştirdiklerini anlatan Göktaş, 2025 Aile Yılı'nda da engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve ailelerini güçlendirmek için tüm gayretleriyle çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Uzun vadeli politikalarla engelli vatandaşlar için büyük özveriyle çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Göktaş, buranın da 13 yaş ve üzeri engelli bireyler için özel olarak tasarlanan, bölgenin en kapsamlı merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

"Kimseyi geride bırakmayan bir Türkiye için çalışıyoruz"

"Eminim ki Türkiye'ye gerçekten örnek olacak bir modelle bugün burada açılışını gerçekleştireceğiz. Merkezde sunacağımız hizmetlerle engelli kardeşlerimizin yaşam kalitesini artırırken, sosyal hayata katılımlarını güçlendirecek ve ailelerine de destek sağlayacağız. Gündüz bakım, psikososyal destek, rehberlik, eğitim ve rehabilitasyon hizmetleriyle bağımsız ve aktif yaşam sürmelerine destek olacağız. Bu merkez aynı zamanda Batmanlı engelli kardeşlerimizin toplumla daha güçlü bağlar kurmalarını sağlamak için önemli buluşma noktasıdır." ifadelerini kullanan Göktaş, merkezde düzenlenecek atölyeler, kültürel ve sosyal etkinliklerle engelli vatandaşların yeteneklerini geliştirmelerine katkı sunacaklarına dikkati çekti.

Bakan Göktaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi biz kimseyi geride bırakmayan bir Türkiye için çalışıyoruz. Bu merkez işte bu anlayışın somut göstergesidir. Burada hayat bulacak her başarı hikayesi Batman'ın ve ülkemizin gururu olacak. Türkiye'ye yüzyıllık vizyonumuz doğrultusunda engelli politikalarımızla erişilebilirliği daha da güçlendireceğiz. Merkezimizin şehrimize ve ailelerimize, bütün engelli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Vali Ekrem Canalp da insanları diğer canlılardan ayıran özelliklerden birinin empati duygusu olduğunu söyledi.

Engelli olmanın ne demek olduğu ve onlar gibi yaşamanın ne anlama geldiği anlaşıldığı takdirde onların sıkıntılarının giderilebileceğini belirten Canalp, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızın çilesinin ne olduğunu içimizde hissettiğimiz için bu çileyi sonlandıracak bir projeyi hayata geçirme imkanımız oldu. Yaklaşık 3 yıl sürdü. Proje aşamasında beklentilerimizden bir tanesi şuydu; sadece bir engel grubuna değil, bütün engellilere, herkese hitap edebilecek bir proje geliştirelim. Geliştirdiğimiz projeden de sadece sınırlı sayıdaki insanımız değil, engelli bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir proje halinde hayata geçirelim. Bizler istiyoruz ki Türkiye'nin her bir vilayetinde bu şekilde engellere yönelik bir merkez olsun."

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ise böyle bir merkezin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özel gereksinimli bireyleri izlerken hem mutlu olduğunu hem de farklı duygular içerisine girdiğini anlatan Ercan, şöyle dedi:

"AK Parti hükümetlerinden önce maalesef vatandaşlarımız bu şekilde engelli evlatları olduğunda bırakın aktif yaşam merkezlerinde hayata kazandırmayı 'Bizim böyle bir evladımız, böyle bir çocuğumuz var.' demekten çekiniyorlardı. Bu evlatlarımız maalesef evlerden dışarı çıkamıyordu, çıkartılmıyordu ama şimdi devletimizin, hükümetimizin ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde bu evlatlarımız hamdolsun maaşlarını, bakım ücretlerini alabiliyor, böyle güzel yaşam merkezleriyle artık hayata kazandırılıyor. Onlar artık evlerinde değiller, dışarıdalar."

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da bir konuşma yaptı.

Daha sonra merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, siyasi parti yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.