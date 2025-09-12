Bakan Göktaş, Batman'da '2025 Aile Yılı Şenliği'nde konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "' Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda aileleriyle güçlenen huzurun, barışın ve refahın olduğu bir Türkiye'yi gençlerimizle, çocuklarımızla inşa etmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Göktaş, Batman'daki temasları kapsamında Valilik koordinesinde Atatürk Parkı'nda düzenlenen "2025 Aile Yılı Şenliği"ne katıldı.

Alanda kurulan stantları gezen Göktaş, vatandaşlarla sohbet etti.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, "Aile Yılı" kapsamında Türkiye genelinde ailelere yönelik çeşitli farkındalık çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Aileler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, koruyucu aileler, şehit yakınları ve gazilerle çok güzel bir etkinliği Batmanlılara kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Göktaş, "Çocukların neşesi, ailelerin mutluluğu, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel simgelerinden. Yıllar önce terörün estiği topraklarda 'Türkiye Yüzyılı'nın, gelecek yüzyılın kız çocukları karate ve hentbol gibi çeşitli spor faaliyetleriyle yetişiyor." diye konuştu.

"'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda aileleriyle güçlenen huzurun, barışın ve refahın olduğu bir Türkiye'yi gençlerimizle, çocuklarımızla inşa etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda güçlü ve geleceğe güvenle bakan çocukların inşa ettiği bir Türkiye'yi elbirliğiyle inşa edeceğiz." diyen Göktaş, Batmanlı çocukların Türkiye'nin geleceği olacağını belirtti.

"Aile Yılı" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve gençleri evlilik yolunda desteklediklerini dile getiren Göktaş, doğum yardımı sistemini de güncellediklerini ifade etti.

Ailelerin, çocukların, kadınların, tüm Türkiye'nin yanında olmaya devam ettiklerini dile getiren Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm politikaları insan, çocuk ve aile odaklı yürüttüklerini vurguladı.

Göktaş, güçlü ailenin güçlü toplum, güçlü toplumun da geleceğe emin adımlarla yürümek olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Aile festivallerimiz birlik, beraberlik ve dayanışmamızın devamı için çok kıymetlidir. Bütün katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. 'Aile Yılı' etkinliklerimiz kapsamında Batman'da da gerçekten aileleri destekleyen çok güzel etkinlikler yürüttük. Kadınların çok güzel stantları var. Bir yandan aile destek programlarına katılırken aynı zamanda evlerinin ekonomisine de katkıda bulunuyorlar. Onlara çeşitli mesleki beceriler kazandırıyoruz ve bunu yaparken de bir yandan çocuklarımızı da çeşitli sosyal etkinliklerle hayata katıyoruz."

Göktaş, bugün Batman'da çok güzel bir eseri hayata geçirdiklerini, Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, ailelerin yanında olmaya, onları güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

"Mutlu ve güçlü aile demek, güçlü toplum demektir"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) eğitim alan kadınlar ve onlara eğitim veren eğitimcilerle bir araya geldiğini anlatarak, daha fazla ADEM açılması yönünde taleplerin iletildiğini belirtti.

Aile şenliği düzenlenmesinin önemine değinen Ercan, şöyle dedi:

"Çünkü mutlu ve güçlü aile demek, güçlü toplum demektir. Güçlü ailelerle ülkemizi dünya lideri konumuna getireceğiz inşallah."

Ercan, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da bir konuşma yaptı.

Açılışa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, kadın kooperatiflerinin yöneticileri ve üyeleri, ADEM'de faaliyet yürütenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.