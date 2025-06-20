Bakan Göktaş, Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen sergiye katıldı Açıklaması

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezince düzenlenen serginin kendisi için daha büyük bir anlamı olduğunu belirterek, "Çünkü Aile Yılı'nda, ailelerle beraber çocuklarımızın bu güzel sergisini açmak bizlerin hakikaten gönül kapısını, içimizi açtı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezince düzenlenen serginin kendisi için daha büyük bir anlamı olduğunu belirterek, "Çünkü Aile Yılı'nda, ailelerle beraber çocuklarımızın bu güzel sergisini açmak bizlerin hakikaten gönül kapısını, içimizi açtı." dedi.

Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen sergi ve katılım sertifikası törenine katılan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, çocukların her biriyle gurur duyduğunu söyledi.

Çocukların günlerini şenlendirip, neşe saçtığını dile getiren Göktaş, "Maşallah, bugün her türlüsüyle el becerilerinizi bizlere gösterdiniz. Güler yüzünüzle bizleri karşıladınız. Ben bu güzel programda sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Sergide birbirinden güzel eserler olduğunu aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın hayal gücü, yaşam becerileri oldukça kuvvetli. Ben her birinizi tebrik etmek istiyorum. Tabii ki burada öncelikle bu güzel hizmetlere destek olan Başkanımızı tebrik etmek istiyorum. Başkanımızın vizyoner çalışmaları ve engellilerimizin ailelerinin yaşam becerilerini güçlendirmek adına gerçekten çok kıymetli. Biliyorsunuz, sanatın iyileştirici gücüyle beraber çocuklarımız hem sanatta kendilerini buluyorlar hem yeni yaşam becerileri kazanıyorlar. Ben gerçekten bu konuda emek veren bütün eğitimcilerimize, belediye başkanımıza ve tüm ekibine, ailelerimize ve tabii ki tüm katılımcılarımıza yürekten teşekkür etmek istiyorum."

Bakan Göktaş, 2025 yılını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aile Yılı" olarak ilan ettiğini belirterek, "Aileleri her gün desteklemeye yönelik önemli çalışmalar hayata geçiriyoruz. Bu serginin bugün benim için daha büyük bir anlamı var. Çünkü Aile Yılı'nda, ailelerle beraber çocuklarımızın bu güzel sergisini açmak bizlerin hakikaten gönül kapısını, içimizi açtı." ifadelerini kullandı.

Atölye eğitimleri tamamlayanlar sertifika aldı

Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki etkinliğe katılmak üzere salona gelen Göktaş, engelli bireylerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"Bizim Çocuklar" müzik grubunun seslendirdiği şarkıları dinleyen Göktaş, atölye eğitimlerini tamamlayan çocuklara sertifikalarını takdim etti.

Engellilerin eserlerinin bulunduğu sergiyi gezen Göktaş, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
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