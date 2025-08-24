Bakan Göktaş, Balıkesir Depremi Sonrası Psikososyal Destek Çalışmalarını Başlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından psikososyal destek ekiplerinin çalışmalarına başladığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından psikososyal destek ekiplerinin ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak psikososyal destek çalışmalarına başladığını bildirdi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 4,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Göktaş, "Psikososyal destek ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
