Bakan Göktaş, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Aliyev ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Aliyev ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladı.

Görüşmede bakanlığın çocuk, kadın, engelli, yaşlı, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler ve Aile Yılı kapsamında yürütülen çalışmaları ile iki ülke arasında yürütülen işbirlikleri ele alındı.

Bakan Göktaş, görüşmede, Azerbaycan heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dosttan öte kardeş ülkemizle beraber işbirliklerimizi hem Türkiye'de hem uluslararası boyuta taşımaktan çok memnunuz. Mayıs 2024'te İstanbul'da ilkini gerçekleştirdiğimiz Türk Dünyası Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı'nda attığımız güçlü adımlar, bu yıl Bakü'deki ikinci toplantı ile devam etti. İki ülke arasındaki güç birliğini her alanda olduğu gibi sosyal politikalar alanında da geliştirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile kavramına ilişkin Türkiye'de farkındalık oluştuğunu vurgulayan Göktaş, koruyucu aile modelinin Azerbaycan'da da uygulandığını anımsattı.

Göktaş, "Bizim koruyucu aile modelimiz hem ülke bazında hem uluslararası boyuta taşıyabildiğimiz çok güzel bir model. Siz de doğrudan uyguluyorsunuz. Biz de bundan büyük memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çocuklarımızın rehabilitasyonu açısından değerli buluyorum"

Ziyaret kapsamında, koruyucu aile hizmetlerine yönelik küresel bilinci artırmak amacıyla kapsamlı bir şekilde hazırladıkları, koruyucu aile modelini daha da güçlendirecek bakanlar bildirisine imza atılacağını belirten Göktaş, geçen ay Yaşat Derneği aracılığıyla Türkiye'den 18 şehit çocuğunun Bakü ziyaretindeki ev sahipliği için de teşekkür etti.

Bu kapsamda bir grubu daha Bakü'ye göndereceklerinin bilgisini veren Göktaş, "Çocuklarımızın hem psikolojik olarak rehabilitasyonu hem de arkadaşlık ve dostluk kurmaları açısından bu programları çok değerli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Aliyev ise göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ikili ziyaretini Türkiye'ye yapmış olmalarından ve iki kardeş ülke arasındaki ilişkiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Azerbaycan'dan Koruyucu Aile Bakanlar Bildirisi'ne imza

Görüşmede Aliyev, korunmaya ihtiyacı olan çocuklar için aile temelli bakımın güçlendirilmesi ve koruyucu aile hizmetlerinin yaygınlaştırılması yönünde uluslararası düzeyde farkındalık oluşturmayı ve işbirliğini teşvik etmeyi hedefleyen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişimiyle oluşturulan Koruyucu Aile Bakanlar Bildirisi'ni imzaladı.

Aile odaklı çocuk koruma politikalarının geliştirilmesine yönelik ortak bir taahhüdü ifade eden bildiri ile ülkeler arası işbirliğinin artırılması, iyi uygulamaların paylaşılması ve koruyucu aile sisteminin küresel ölçekte görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Türkiye adına ilk imzasını attığı Koruyucu Aile Bakanlar Bildirisi, 22-23 Mayıs 2025'te İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'nda tüm ülkelerin imzasına açılmış ve 14 ülkenin temsilcisi tarafından imzalanmıştı.