Bakan Göktaş, Ayşenur Ezgi Eygi'yi Vefatının Yıl Dönümünde Andı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının birinci yılında andı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, insani yardım gönüllüsü ve insan hakları aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'nin, siyonist işgal çetesi tarafından başından vurularak katledilmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini anımsattı.

Göktaş, İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde bebek, kadın, yaşlı demeden katliama devam ettiğini belirterek, "İnsanlık onuru ve vicdanı adına hayatını ortaya koyan Ayşenur'u rahmet ve saygıyla anıyoruz. 'Daha fazlasını yapmamız gerek' diyerek Gazze için harekete geçen Ayşenur Ezgi'nin adalet arayışı ve cesareti, İsrail'in işlediği savaş suçlarından yargılanması mücadelesinde bizlere güç verecek. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.