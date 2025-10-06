Bakan Göktaş Aydın'da Aktif Yaşam Merkezi Açılışı Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın programı kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi, aktif yaşam merkezi açılışına katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret eden Göktaş, basına kapalı programda Çerçioğlu ile görüştü.

Efeler ilçesinde Hülya Arslan Barut Yaşlı Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışını yapan Bakan Göktaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezi'ni ziyaret etti, engellilerin çizdiği resimleri inceledi. Göktaş, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla buradaki boş bir panoya el izi bıraktı.

Son olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Göktaş, partililerle görüştü.

AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem'in yer aldığı program basına kapalı devam etti.