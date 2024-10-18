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Bakan Göktaş, Ankara'da Kadın Muhtarlarla İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Bakan Göktaş, Ankara'da Kadın Muhtarlarla İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, muhtarlara "Mahallelerinizde karşılaştığınız şiddet vakasını bildirerek, mağdurların ihtiyaç duydukları desteğe daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olabilirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, muhtarlara "Mahallelerinizde karşılaştığınız şiddet vakasını bildirerek, mağdurların ihtiyaç duydukları desteğe daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olabilirsiniz." çağrısında bulundu.

Göktaş, Hakimevi'nde düzenlenen Kadın Muhtarlarla İstişare Toplantısı'ndaki konuşmasına, programa katılan kadın muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak başladı.

Kadın muhtarların mahallelere hizmet sunmakla kalmayıp aynı zamanda hayat kattığını kaydeden Göktaş, kadın muhtarların çözüm odaklı yaklaşımları ve duyarlılığı sayesinde mahallelerin daha yaşanabilir hale geldiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadınları, toplumsal hayatın ve ailelerimizin olduğu kadar, kalkınmanın da ana aktörleri olarak görüyoruz." ifadelerini hatırlatan Göktaş, bu inançla kadınların hayatın her alanında aktif rol almaları için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Bugün programa katılan kadın muhtarların başarılarının, bu çabaların somut bir kanıtı olduğuna değinen Göktaş, muhtarların özellikle yerel yönetimlerdeki varlığının toplumsal dayanışmanın güçlenmesini sağladığını belirtti.

Göktaş, kadın muhtarların örnek teşkil eden çalışmalarına değinerek, kadınların yerel yönetimlerdeki rolünü desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Yeni hizmet modelleri

Yerel yönetimlerde kadın temsiliyetinin artmasının, karar alma süreçlerine farklı bakış açıları kazandırılması açısından önemli olduğunu aktaran Göktaş, "Kadınların yönetim süreçlerinde daha etkin şekilde yer almasıyla ülkemizin refah seviyesinin de yükseleceğine inanıyoruz." dedi.

Bu amaçla kadınları hayatın her alanında desteklemek ve iş imkanlarını artırmak adına yeni hizmet modelleri geliştirdiklerini anlatan Göktaş, şöyle devam etti:

"2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı bu hedeflerimizi gerçekleştirmede bize önemli bir yol haritası sunuyor. Bu kapsamda, eylem planımızın 5 ana ekseninden birini, gerek yerel gerek ulusal siyasette kadın temsilini artırmak ve karar süreçlerine etkin katılımlarını sağlamak olarak belirledik ve kamu kurumlarımızla, üniversitelerle, yerel yönetimlerimizle, özel sektörle, sivil toplum kuruluşlarımızla liderlik ve karar alma mekanizmalarına kadın katılımının artırılması için çalışmalar yürütüyoruz."

Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele

Göktaş, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet konusunun üzerinde büyük bir hassasiyetle durduklarını belirterek, "Mahallelerinizde karşılaştığınız şiddet vakasını bildirerek, mağdurların ihtiyaç duydukları desteğe daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu meselenin hala bir sorun olarak durduğunu ifade eden Göktaş, "Her gün farklı bir yüzüyle karşılaştığımız bu gerçek, ülkemizin geleceğini tehdit ediyor. Kadınların ve çocukların huzurlu ve güvenli bir hayat sürmeleri, hepimizin üzerinde taşıdığı önemli bir sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un bu sorumluluğun gereğini tavizsiz bir şekilde yerine getirilmesinde en önemli dayanak olduğuna değinen Göktaş, "şiddete sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda ortaya koydukları strateji, politika ve eylem planlarıyla şiddetle mücadelede büyük bir kararlılıkla adımlarını attıklarını söyledi.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'mız ile adalete erişim, mevzuat, politika, koruyucu ve önleyici hizmetler, toplumsal farkındalık başta olmak üzere farklı başlıklar altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz ve siz kıymetli muhtarlarımızla işbirliği yaparak şiddetle mücadelede kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyoruz.

Kadınların güçlenmesini destekleyen projelerle koruma ve destek hizmetlerini yaygınlaştırıyoruz. Şiddet mağdurlarına yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin erişilebilirliğini artırıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ŞÖNİM'ler, kadın konukevleri ve SHM'lerde bulunan şiddetle mücadele irtibat noktaları olmak üzere 612 kuruluşumuzla kadınlarımızı koruyoruz. Elektronik kelepçe ve KADES gibi uygulamalarımızla, İçişleri Bakanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımızla şiddet olaylarına anında müdahale ediyoruz. Bakanlık olarak, kadın ve çocuklar başta olmak üzere şiddet mağduru her bir vatandaşımızın yeniden hayata tutunması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz."

"Sosyal olguları bütüncül görmeyi amaçlıyoruz"

Şiddetle mücadelede en önemli paydaşlardan birinin muhtarlar olduğuna işaret eden Göktaş, şiddet olaylarının geri dönülemez sonuçlar doğmadan önlenmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Göktaş, "Risklerin erkenden tespit edilip koruyucu-önleyici mekanizmaların harekete geçirilmesinin önemli olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda 81 ilimiz ve 922 ilçemizin sosyal risk haritalarını çıkarmak için çalışmalarımızı başlattık." diye konuştu.

Sosyal risk haritaları ile sosyal olguları bütüncül görmeyi amaçladıklarını vurgulayan Göktaş, Türkiye'de yaygınlaşmasını hedeflediğimiz Aile Rehberi Sistemi'yle talep eden haneleri daha yakından takip ederek, sorunlara hızlı ve etkili çözümler bulmayı hedeflediklerini bildirdi.

"Ülkemizin kalkınmasının itici güçlerinden biri"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Türkiye Yüzyılı'nda muhtarlık kurumunun, ülkemizin kalkınmasının itici güçlerinden biri olacağına inanıyoruz. Merkez ve mahalle iletişiminin en kısa ve etkin yolu olan muhtarlarımız, her konuda yönlendirici, ilerlemeci ve vatandaşlarımızın sosyal hayatla ilgili tüm taleplerinin etkin bir takipçisidir." ifadelerini kaydetti.

Göktaş, ???????Türkiye'nin her bir mahallesine hizmet götüren muhtarlara emekleri ve katkıları için teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Güncel ankara

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