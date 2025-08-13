Roman Vatandaşlara Yönelik Çalışmalar Devam Ediyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Roman vatandaşlara yönelik çalışmalara değinerek, "Ana hedeflerimiz, Roman vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek ve sosyoekonomik refah seviyelerini yükseltmektir" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Programı kapsamında Ankara'da düzenlenen 'Roman Vatandaşların Hak Arama Mekanizmalarına Başvuru Farkındalığının Artırılmasına İlişkin Yol Haritası Çalıştayı'na katıldı. Çalıştay, Roman vatandaşların hak arama yollarını daha iyi bilmelerini sağlamak ve bu alanda kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlendi. Bakan Göktaş, bu projenin, Arnavutluk'tan Bosna Hersek'e, Karadağ'dan Kuzey Makedonya'ya, Sırbistan, Türkiye ve Kosova'ya kadar geniş bir coğrafyaya uzandığını belirterek, "Bugün sadece sorunlar konuşulmayacak. Tecrübe bilgiye, bilgi etkili çözümlere dönüşecek. Ortak akıl ve iş birliğiyle, hak temelli bir yaklaşım sahada somut sonuçlara çevrilecek" diye konuştu.

'PEK ÇOK PROJE HAYATA GEÇİRDİK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2009 yılında kapsamlı bir Roman açılımı süreci başlattıklarını vurgulayan Göktaş, "Hayata geçirdiğimiz bu açılımla, Roman vatandaşlarımızın hizmetlere erişimini güçlendirmede yeni bir dönemin kapısını araladık. İlgili kamu kurumlarımızdan sivil toplum kuruluşlarımıza kadar tüm paydaşlarımızın katkılarıyla, pek çok proje hayata geçirdik. Ardından 2016-2021 Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı uygulamaya koyduk. Ana hedeflerimiz, Roman vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek ve sosyoekonomik refah seviyelerini yükseltmektir" ifadelerini kullandı.

'87 SODAM İLE HİZMET SUNUYORUZ'

Bakan Göktaş, Roman vatandaşlara yönelik ilk aşama eylem planı kapsamında yürütülen çalışmaları 2025'in sonunda tamamlayacaklarını, 2026-2030 dönemini kapsayan 2'nci Aşama Eylem Planı çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti. Roman vatandaşlara yönelik faaliyetlerin sahada etkisini artırmak için yerelleşmeye özel önem verdiklerini vurgulayan Göktaş, "Roman kültürünü yaşatan ve toplumsal aidiyeti güçlendiren özel günleri önemsiyoruz. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2021'den beri '8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü 25 ilimizde çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Yine Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı şehirlerde 2009 yılından bu yana 6 bin 720 konutun yapılmasını sağlayarak, hak sahiplerine teslim ettik. Bunun yanı sıra kadınları ve aileleri güçlendirmek için sosyal destek programları hayata geçirdik. Bu kapsamda Sosyal Dayanışma Merkezlerimizle (SODAM), psikososyal ve mesleki destekten kültürel, sportif kurslara kadar geniş bir yelpazede annelere, çocuklara, ailelere hizmet veriyoruz. 2025 itibarıyla 87 SODAM ile vatandaşlarımıza aktif şekilde hizmet sunuyoruz" dedi.

Bakan Göktaş ayrıca, Roman Entegrasyonu Projesi'nin 3 temel alana odaklandığını ifade ederek, "Birincisi, Romanlara ilişkin kamu politikalarını yaygınlaştırmak. İkincisi, sosyoekonomik entegrasyonu güçlendirmek; barınmadan eğitime, istihdamdan sağlığa, nüfus kaydından yeşil ve dijital dönüşüme kadar çeşitli alanlarda eşitliği desteklemek. Üçüncüsü de kurumlarımızın bu alandaki kapasitesini artırmak. Bu hedefleri şekillendirmek üzere bugün bu çalıştay gerçekleştiriliyor" diye konuştu.