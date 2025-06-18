Bakan Göktaş, AK Parti'li 'Kadın Milletvekilleri ile İstişare Programı'nda konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye zamanına girdik. Terörsüz Türkiye'de bizler hep beraber inşallah daha güçlü, daha müreffeh, barışın, huzurun hakim kıldığı bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa edeceğiz." dedi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, AK Parti Genel Merkezi'nde "Kadın Milletvekilleri ile İstişare Programı" düzenlendi.

Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, kadın milletvekilleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Sizler milletin temsil makamında yer alan güçlü kadınlarsınız. Toplumsal dönüşümde, kadınların hayatın her alanında daha görünür ve güçlü olmalarında birer rol model oldunuz, olmaya da devam ediyorsunuz" değerlendirmesinde bulunan Göktaş, bu buluşmanın sadece bir fikir alışverişi değil, aynı zamanda ortak bir vizyonun inşasına katkı sunduğuna inandığını söyledi.

Göktaş, 2025'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Aileyi güçlendirmeye yönelik 81 ilde bugüne kadar 6 bin 125 faaliyet gerçekleştirdiklerini aktaran Göktaş, bu çalışmalarda teşkilatın ve kadın kollarının katkıları olduğunu belirtti ve tüm teşkilat başkanlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Göktaş, kadınların, ailelerin, çocukların ve toplumun her kesiminin daha huzurlu ve adil bir yaşam sürmesi için çalıştıklarını vurgulayarak, Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefine doğru emin adımlarla ilerlediğini anlattı.

Göktaş, "Terörsüz Türkiye zamanına girdik. Terörsüz Türkiye'de bizler hep beraber inşallah daha güçlü, daha müreffeh, barışın, huzurun hakim kıldığı bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa edeceğiz. Bunu sizlerle beraber, teşkilatlarımızla beraber kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve bütün vatandaşlarımızla ele ele beraber başaracağımıza ben yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

"İkna odalarının karanlığını artık geride bıraktık"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da buluşmanın sadece bir sohbet ortamı değil, aynı zamanda fikir üretme ve ortak vizyon geliştirme zemini olduğunu bildirdi.

AK Parti Genel Merkezi'nin yalnızca bir yönetim değil, aynı zamanda politika üretme merkezi olduğunu belirten Ercan, "Milletimizin meselelerine çözüm arayan, sahadan gelen verileri siyasete dönüştüren bir siyasi hareketin mensuplarıyız." diye konuştu.

Ercan, partisinin kadın kolları teşkilatlarının sahadaki çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, 5 milyon 564 bin üyeyle kadınların, çocukların ve ailelerin kalbine dokunan bir teşkilat yapısı oluşturduklarını aktardı.

Siyasette kadın temsilinde artış olduğuna işaret eden Ercan, "AK Parti hükümetlerinden önce kadının meclisteki temsil oranı ortalama yüzde 2'lerdeyken, bugün yaklaşık yüzde 20 seviyesine gelmiştir. Meclisimizde 51 kadın milletvekilimizle en güçlü temsile bu dönemde ulaştık. İkna odalarının karanlığını artık geride bıraktık." dedi.

Kadınların artık yalnızca izleyen değil, yöneten, yalnızca katılan değil şekillendiren konumda yer aldığını dile getiren Ercan, "23 yılda birçok kazanım elde ettik, ancak elbette ki bu kazanımlarla yetinmeyeceğiz. Bu ülkenin kız çocukları, kadınları eşit fırsatlarda eğitim alsın, üretime katılsın, mutlu olsun diye Türkiye Yüzyılı'nda da azimle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tuğba Işık Ercan, kadınların ulusal ve uluslararası alanda güçlü temsilini sürdürmek istediklerini ve bu toplantının da kadın milletvekilleriyle işbirliğinin artmasına katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Yeni Türkiye Yüzyılı'nda Terörsüz Türkiye'nin AK kadınlarla inşa olacağına inanıyoruz." diye konuştu.