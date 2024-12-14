Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baas kaybedince CHP de mi kaybetmiş oldu
"Esad düşünce siz de mi kaybettiniz?"
Tam 12 yıl sonra! Şam Büyükelçiliği faaliyetlerine yeniden başladı
Şam'daki büyükelçilikte Türk bayrağı dalgalanıyor
Hakan Fidan, Suriye'nin geleceğinin konuşulduğu toplantıda
Suriye'nin geleceği bu toplantıda konuşuluyor
CHP'li vekilden Meclis'te tabutlu eylem: Bu kadar korkacağınızı tahmin etmedim
CHP'li vekilin elindekini gören Bozdağ, hemen müdahale etti

Göktaş: Türkiye'nin Yarınlarını El Birliğiyle İnşa Edeceğiz

Göktaş: Türkiye'nin Yarınlarını El Birliğiyle İnşa Edeceğiz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yarınlara uzanan yolda, gençlerin enerjisi, kadınların üretkenliği, büyüklerin birikimiyle, Türkiye'nin yarınlarını el birliğiyle inşa edeceklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yarınlara uzanan yolda, gençlerin enerjisi, kadınların üretkenliği, büyüklerin birikimiyle, Türkiye'nin yarınlarını el birliğiyle inşa edeceklerini söyledi.

Göktaş, Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Afyonkarahisar 8. İl Olağan Kongresi'nde, AK Parti'nin 23 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Her şey Türkiye için" diyerek kutlu bir yolculuğa çıktığını söyledi.

AK Parti'nin, milletin iradesiyle büyüdüğünü, Türkiye'yi yükseltme hedefleriyle kutlu bir vazifeyi üstlendiğini vurgulayan Göktaş, "Ülkemizin huzuru ve refahı için geçmişten aldığımız ilhamla, geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. AK Parti teşkilatının, aynı azimle millete hizmet etmeye ve ülkemizin kalkınması için özveriyle çalışmaya devam edeceğine inanıyoruz. Bu büyük dava, sizlerin azmiyle daha da büyüyecek. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz sizlerin gayretiyle gerçekleşecek." diye konuştu.

Göktaş, bugün burada yalnızca dünü hatırlamakla kalmıyor, aynı zamanda yarınların da hayalini kurduklarını anlatarak, "Tıpkı 23 yıldır olduğu gibi hep birlikte eser siyasetimizle, hizmet siyasetimizle şehrimizi kalkındırmaya, ülkemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Gençlerimizin önünü açan projeler, üreticilerimize destek veren politikalar, kadınlara güç kazandıran girişimler ve her bir vatandaşın yüzünü güldürecek hizmetler burada filizleniyor, gelişiyor, serpiliyor." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar'ın geçmişin fedakarlıklarını bugünün güçlü iradesi ve yarınların umuduyla harmanlayan bir il olduğuna değinen Göktaş, burada şekillenen iradenin, ülkenin her bir köşesinde yükselen hizmet aşkına öncülük ettiğini, AK Parti'nin sarsılmaz davasına güç kattığını dile getirdi.

"Türkiye'nin yarınlarını el birliğiyle inşa ediyoruz"

Göktaş, Afyonkarahisar'ı yatırımlarla güçlendirmeye, öncü şehirlerden biri haline getirmeye gayret ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu süre zarfında pek çoğu Bakan Veysel Eroğlu zamanında yapılan ve şehre yaklaşık 139 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların 6,71 milyar lirası ise aile ve sosyal hizmetler alanında yapılan yatırım ve desteklerden oluşuyor. Afyonkarahisar'da aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlı hizmetlerimizle toplumsal dayanışmayı artırmayı, sosyal adaleti güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin her bir köşesine yayılan bu azim, milletimizin tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşünü daha da güçlendiriyor. Zorlukları, birlik ve beraberliğimizle aşıyor; umutları, insanımızın emeğiyle, gönlümüzün genişliğiyle yeşertiyoruz. Yarınlara uzanan bu yolda, gençlerin enerjisi, kadınların üretkenliği, büyüklerin birikimiyle, Türkiye'nin yarınlarını el birliğiyle inşa ediyoruz. Her bir adımda, her bir nefeste, ülkemizin bayrağını daha yükseklerde dalgalandırmak, bereketli topraklarımızı, zengin kültürümüzü, güçlü irademizi yeni ufuklara taşımak için durmadan çalışıyoruz. Bu büyük hedeflere varmak için gösterdiğimiz gayret, milli irademizi güçlendirmeye devam edecek."

-"Güçlü Türkiye için her daim çalışacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de Afyonkarahisar'da bulunmaktan mutlu olduğunu ve heyecan yaşadığını dile getirdi.

Birlik ve beraberliğe dikkat çeken İleri, "Birbirimize sahip çıktıkça, kucakladıkça, kim ne yaparsa yapsın, kim nereden talimat alırsa alsın. İnşallah bizim yolumuz açık. Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkan'ımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük Türkiye için, güçlü Türkiye için her daim çalışacağız. Bizler bu mücadelede başarılı olacağız."dedi.

Kongrede, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da konuşma yaptı.

Seçime Turgay Şahin Başkanlığında tek listeyle gidildi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
img

Yeni Suriye Hükümeti, İsrail için harekete geçti
img

Evinin önünden yayın açtı! Olay yaratacak Cübbeli Ahmet iddiası
img

Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı! İşte karar
Eski başbakan, Esad'ın kaçmadan önceki son sözlerini anlattı
Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önceki son sözleri
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı
İran, Suriye'deki yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor
Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
Franchise sistemine yatırım yapanlar kazandı! Yüzde 350 kâr yapan sektörler var
Yüzde 350 net kâr ediyorlar! Herkes o sektörü konuşuyor
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer

Son Dakika Haberleri

Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Sakaryaspor-Iğdırspor TRT Spor canlı izle! Sakaryaspor-Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Ç.Rizespor-Konyaspor Bein Sports canlı yayın bilgileri neler?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.