Göktaş: Türkiye'nin Yarınlarını El Birliğiyle İnşa Edeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yarınlara uzanan yolda, gençlerin enerjisi, kadınların üretkenliği, büyüklerin birikimiyle, Türkiye'nin yarınlarını el birliğiyle inşa edeceklerini söyledi.

Göktaş, Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Afyonkarahisar 8. İl Olağan Kongresi'nde, AK Parti'nin 23 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Her şey Türkiye için" diyerek kutlu bir yolculuğa çıktığını söyledi.

AK Parti'nin, milletin iradesiyle büyüdüğünü, Türkiye'yi yükseltme hedefleriyle kutlu bir vazifeyi üstlendiğini vurgulayan Göktaş, "Ülkemizin huzuru ve refahı için geçmişten aldığımız ilhamla, geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. AK Parti teşkilatının, aynı azimle millete hizmet etmeye ve ülkemizin kalkınması için özveriyle çalışmaya devam edeceğine inanıyoruz. Bu büyük dava, sizlerin azmiyle daha da büyüyecek. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz sizlerin gayretiyle gerçekleşecek." diye konuştu.

Göktaş, bugün burada yalnızca dünü hatırlamakla kalmıyor, aynı zamanda yarınların da hayalini kurduklarını anlatarak, "Tıpkı 23 yıldır olduğu gibi hep birlikte eser siyasetimizle, hizmet siyasetimizle şehrimizi kalkındırmaya, ülkemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Gençlerimizin önünü açan projeler, üreticilerimize destek veren politikalar, kadınlara güç kazandıran girişimler ve her bir vatandaşın yüzünü güldürecek hizmetler burada filizleniyor, gelişiyor, serpiliyor." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar'ın geçmişin fedakarlıklarını bugünün güçlü iradesi ve yarınların umuduyla harmanlayan bir il olduğuna değinen Göktaş, burada şekillenen iradenin, ülkenin her bir köşesinde yükselen hizmet aşkına öncülük ettiğini, AK Parti'nin sarsılmaz davasına güç kattığını dile getirdi.

"Türkiye'nin yarınlarını el birliğiyle inşa ediyoruz"

Göktaş, Afyonkarahisar'ı yatırımlarla güçlendirmeye, öncü şehirlerden biri haline getirmeye gayret ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu süre zarfında pek çoğu Bakan Veysel Eroğlu zamanında yapılan ve şehre yaklaşık 139 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların 6,71 milyar lirası ise aile ve sosyal hizmetler alanında yapılan yatırım ve desteklerden oluşuyor. Afyonkarahisar'da aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlı hizmetlerimizle toplumsal dayanışmayı artırmayı, sosyal adaleti güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin her bir köşesine yayılan bu azim, milletimizin tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşünü daha da güçlendiriyor. Zorlukları, birlik ve beraberliğimizle aşıyor; umutları, insanımızın emeğiyle, gönlümüzün genişliğiyle yeşertiyoruz. Yarınlara uzanan bu yolda, gençlerin enerjisi, kadınların üretkenliği, büyüklerin birikimiyle, Türkiye'nin yarınlarını el birliğiyle inşa ediyoruz. Her bir adımda, her bir nefeste, ülkemizin bayrağını daha yükseklerde dalgalandırmak, bereketli topraklarımızı, zengin kültürümüzü, güçlü irademizi yeni ufuklara taşımak için durmadan çalışıyoruz. Bu büyük hedeflere varmak için gösterdiğimiz gayret, milli irademizi güçlendirmeye devam edecek."

-"Güçlü Türkiye için her daim çalışacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de Afyonkarahisar'da bulunmaktan mutlu olduğunu ve heyecan yaşadığını dile getirdi.

Birlik ve beraberliğe dikkat çeken İleri, "Birbirimize sahip çıktıkça, kucakladıkça, kim ne yaparsa yapsın, kim nereden talimat alırsa alsın. İnşallah bizim yolumuz açık. Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkan'ımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük Türkiye için, güçlü Türkiye için her daim çalışacağız. Bizler bu mücadelede başarılı olacağız."dedi.

Kongrede, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da konuşma yaptı.

Seçime Turgay Şahin Başkanlığında tek listeyle gidildi.