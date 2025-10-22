Haberler

Bakan Göktaş, Aile Yılı'nda Evlilik Cüzdanı Teslim Etti

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya Teknik Üniversitesi'nin açılış töreni sonrasında bir çiftin nikahına şahitlik etti ve evliliğin önemini vurguladı.

1) BAKAN GÖKTAŞ: AİLE DOSTU EKOSİSTEMİN BİR PARÇASI AİLE DOSTU TEKNOLOJİDİR (2)

'EVLİLİK, ZOR GÜNLERDE BİRBİRİNE SABIRLA YAKLAŞMA İSTER'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya Teknik Üniversitesi'nin 2025-2026 Akademik Yılı açılış töreninin ardından Karatay Kültür Merkezi Açılış Töreni ile evlilik kredisinden yararlanan Elif Demirel- Ali Baldan çiftinin nikah törenine şahitlik etti. Bakan Göktaş, evlilik cüzdanını çifte teslim ederken ailenin önemine vurgu yaptı. Bakan Göktaş, "Çiftimiz evlilik kredisine başvurdular. Biz de bu sürede kendilerine rehberlik ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ilan ettiğimiz Aile Yılı'nda gençlerimizin mutluluğuna şahitlik ediyoruz. Onların özellikle bu süreçte yanlarında olmaya devam ediyoruz. Çiftimize hayırlı uğurlu olsun. Evlilik, emek ister, sevgi ister, saygı ister. Zor günlerde birbirine sabırla yaklaşma ister. Ben evlilik cüzdanımızı kızımıza, ama bir ucundan da oğlumuzun tutmasını istiyorum. Çünkü aile hep birliktelik ister" dedi.

-Bakan Göktaş'ın evlilik cüzdanını teslim etmesi

-Bakan Göktaş'ın konuşması

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,

2) CENAZE DÖNÜŞÜ, POLİS VE YAKINLARINI TAŞIYAN MİDİBÜS DUVARA ÇARPTI: 3'Ü POLİS, 7 YARALI

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, cenazeden dönen polis ve yakınlarını taşıyan midibüsün sağlık ocağı binasına çarptığı kazada 3'ü polis, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kadıköy Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı Santral yokuşunda meydana geldi. Derince'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli polis memuru Benki Uysal'ın (66) cenazesine katıldıktan sonra dönüş için Bursa'nın Kestel ilçesine gitmek için yola çıkan polisler ve yakınlarını taşıyan 16 AFE 52 plakalı Kestel Belediyesi'ne ait midibüs, yokuş aşağı inerken iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Midibüs, Santral Sağlık Ocağı binasına çarptı. Kazada, 3'ü polis, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

