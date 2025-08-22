Bakan Göktaş: 'Aile Yılı' ile Doğum Yardımı Destekleniyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Doğum destek sistemimizi güçlendirdik. Bu yıl itibariyle doğum yapan her anneye destek olduk. 388'i Artvin'de olmak üzere Türkiye genelinde 299 bin 421 annemizi bugüne kadar doğum yardımından faydalandırdık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Artvin'e geldi. İlk olarak Artvin Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Göktaş, yöresel kıyafet giyen çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı. Bakan Göktaş, Vali Turan Ergün'ü makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, insanı merkeze alan bir anlayışla hareket ediyoruz. 'Güçlü Aile, Güçlü Toplum, Güçlü Türkiye' şiarıyla özellikle hizmetlerimizi çeşitlendiriyoruz. 81 ilimizde vatandaş odaklı çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, özellikle karşılaştıkları zorluklara çözüm üretmekte en asli görevimiz. 86 milyona yönelikte çeşitli çalışmalarımız var. Artvin'de de yerel şartlara uygun çalışmaları ve projeleri yakından takip ediyoruz. Aile toplumun en güçlü kalesi; bizler de Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde bu yılı 'Aile Yılı' ilan ettik. Ayrıca 'Aile Yılı'nda biz aynı zamanda hem toplumu, aileleri güçlendiren çalışmalarımızı hızlandırırken özellikle değişim ve dönüşümde olan yaşlanan nüfusumuzla yönelikte çalışmalar yürütüyoruz. Artvin bizim en yaşlı illerimizden biri, doğurganlığımızın düşük olduğu illerimizden, dolayısıyla burada da 'Aile Yılı'na özel çalışmalarımıza hız kazandırdık. Aileleri güçlendirmek, iletişim bağlarını kuvvetlendirmek. Ayrıca sahadan gelen taleplere zamanında ihtiyaçlara cevap vermek açısından 'Aile Yılı'na özel çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

'DOĞUM DESTEK SİSTEMİMİZİ GÜÇLENDİRDİK'

Doğum destek sistemini güçlendirdiklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Aile Yılı kapsamında çeşitli etkinlikler de düzenliyoruz. Türkiye genelinde 8 bin 947 etkinlik düzelenlerken; Artvin'de de 91 farkındalık, ekonomik farkındalık çalışmaları da yürütüyoruz. Doğum destek sistemimizi güçlendirdik. Bu yıl itibariyle doğum yapan her anneye destek olduk. 388'i Artvin'de olmak üzere Türkiye genelinde 299 bin 421 annemizi bugüne kadar doğum yardımından faydalandırdık. Aile ve Gençlik Fonu'muzu 81 ilde tekrardan yaygınlaştırdık. Evlenmek isteyen genç çiftlerimizin yanındayız. Bu kapsamda 209'u Artvin'de olmak üzere Türkiye genelinde 149 bin 419 genç çiftçimiz başvurdu. Artvinli evlenmek isteyen genç kardeşlerimizin her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle gençlerimizin yanındayız. Yerelde her aileye dokunacak çeşitli çalışmaları yürütüyoruz. Artvin'de, aileyi koruyan ve destekleyen projemizi de desteklemeye devam edeceğiz" dedi.