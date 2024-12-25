Bakan Göktaş: 'Aile Yapısı ile Değerlerinin Korunması ve Güçlendirilmesine Yönelik Çalışmalarımızı Kararlılıkla Sürdürüyoruz'

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu'nun kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, "Aile yapısı ile değerlerinin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor, demografik yapıdaki gelişmeleri değerlendirmek ve nüfus politikalarını eşgüdüm içerisinde bütüncül bir yaklaşımla oluşturmak adına adımlar atıyoruz" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan "'Aile Enstitüsü' kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi" ile "Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi"ne yönelik açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şunları kaydetti:

"Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu'nun kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Aile yapısı ile değerlerinin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor, demografik yapıdaki gelişmeleri değerlendirmek ve nüfus politikalarını eşgüdüm içerisinde bütüncül bir yaklaşımla oluşturmak adına adımlar atıyoruz.

Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle hayata geçirdiğimiz iki önemli yapılanma olan Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu'nun ailelerimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."