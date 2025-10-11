Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Hareketi 1. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğurganlık hızındaki düşüşe dikkati çekerek,"Etkili tedbirler alınmazsa 2100 yılına gelindiğinde ülkemizde ortanca yaşın 60'a çıkacağı öngörülüyor. Bu nedenle uzun vadede ülkemiz ekonomik, sosyal ve demografik açıdan ciddi risklerle karşı karşıya kalabilir. 2025 Aile Yılı işte bu nedenle büyük önem taşıyor." dedi.

Yüzyılın Aile ve Gençlik Hareketi Derneği (YÜZAG) Aile ve Gençlik Hareketi 1. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Göktaş, faaliyetlerine yeni başlayan derneğin ilk genel kurulunda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Göktaş, "Aile ve gençlik, millet olarak, ülke olarak bizi var eden en güçlü iki değerimizdir. Köklerinden güç alan, değerlerine sarılan ve geleceği inşa etmeyi hedefleyen siz gönüllü kardeşlerim, bizim en büyük güç kaynağımızsınız. Bu harekete emek veren, gönül veren Güleser Topuz başta olmak üzere tüm kardeşlerimizi kutluyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aile en mukaddes varlığımızdır. Yeri doldurulamayacak, yerine başka hiçbir kurum konulamayacak kadar değerlidir" ifadelerini anımsatan Göktaş, "Bu anlamda aile, asırlar boyu milletimizin birliğinin, beraberliğinin ve devamlılığının teminatıdır. Aile değerlerini yaşatmak, sağlıklı ve müreffeh bir toplum olmanın ön şartıdır. Her bir aileyi güven ve sevgiyle ayakta tutmak, ülkemizin geleceğini korumaktır." ifadelerini kullandı.

Göktaş, aile politikalarının bütüncül bir yaklaşımla ve kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"15 Mayıs 2024 Uluslararası Aile Günü'nde açıkladığımız, 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' bu kararlılığımızın somut bir ifadesidir. Bu çalışma aynı zamanda aileyi merkeze alan ilk eylem planı olması açısından özel bir önem taşıyor. Eylem planıyla, ailelerin refah düzeyini yükseltmeyi, sosyal hizmet ve politikalarımızın etkinliğini artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Diğer yandan, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında nüfusa ilişkin politikaları ve hizmetleri ele aldığımız Nüfus Politikaları Kurulunu oluşturduk. Bunun yanı sıra sosyal politikalarımıza yön verecek araştırmalar yürütmesi amacıyla Aile Enstitüsünü kurduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirleriyle 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin bakanlık çalışmalarında bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Göktaş, bu adımın sembolik olmanın ötesinde Türkiye için yeni bir sürecin kapılarının aralandığını dile getirdi.

Aile kurumunun ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu ifade eden Göktaş, "Bugünün dünyasında cinsiyetsizleştirme gibi küresel eğilimler, teknolojinin zararları maalesef aile yapısını etkilemekte. Değerlerimizin aşınmasına, gençlerimizin yalnızlaşmasına yol açan akımlar ne yazık ki çok yaygınlaşıyor." dedi.

Göktaş, Türkiye'deki doğurganlık hızındaki belirgin düşüşe ve yaşlanan nüfusa da dikkati çekerek "Doğurganlık hızında ülke tarihinin en düşük oranı olan 1,48 seviyesine kadar geriledik. Bu oran, nüfusun kendini yenileme seviyesi olan 2,1'in oldukça altında. Etkili tedbirler alınmazsa 2100 yılına gelindiğinde ülkemizde ortanca yaşın 60'a çıkacağı öngörülüyor. Bu nedenle uzun vadede ülkemiz ekonomik, sosyal ve demografik açıdan ciddi risklerle karşı karşıya kalabilir. 2025 Aile Yılı işte bu nedenle büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Aileyi merkeze alan çalışmalarımız ve politikalarla aile dostu ekosistemi güçlendiriyoruz"

2025 Aile Yılı kapsamında yürütülen çalışmalarda amaçlarının sadece nüfus artışını desteklemek olmadığını, aile kavramını da her yönüyle güçlendirmek olduğunu kaydeden Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Gençlerimizin aile kurmalarına destek olmak üzere başlattığımız Aile ve Gençlik Fonu'nu kıymetli milletvekillerimizin de destekleriyle 81 ilimizde yaygınlaştırdık. Geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği müjde doğrultusunda hem kredi miktarını artırdık hem de gelir şartını yükselttik. Böylece daha fazla gencimizin fondan yararlanmasının önünü açtık. Diğer yandan kamu, özel sektör ve yerelde yaptığımız işbirlikleriyle gençlerimizin çeşitli indirimlerden yararlanmalarını sağladık. Ayrıca, çocuk sahibi olmak isteyenler için destek mekanizmalarımızı güçlendirdik. Bunun yanı sıra aile bireyleri arasında iletişimi güçlendiren farkındalık çalışmalarını yaygınlaştırıyoruz. Dijital güvenlik, ebeveynlik becerileri ve kuşaklar arası dayanışma temalı atölyelerle vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Aileyi merkeze alan tüm bu çalışmalarımız ve politikalarla aile dostu ekosistemi güçlendiriyoruz. 2026-2035 dönemini kapsayan Aile ve Nüfus On Yılı ile politikalarımızı uzun vadeli, sürdürülebilir ve bütüncül bir perspektifle hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Göktaş, ailenin nesilleri yetiştiren, yeni kuşaklara kültürel kimliği ve değerleri aktaran en önemli müessese olduğunu vurgulayarak, "Unutmamak gerekir ki, bir toplumu ayakta tutan sadece ekonomik veya siyasi gücü değildir. Asıl güç, o toplumun manevi değerlerinde ve aile yapısındadır. Bu toplumun temeli ve gücü aileyse, o gücün ve temelin mimarları da gençlerimizdir. Mutlu ve sağlıklı ailelerin çoğunlukta olduğu bir toplum, bir ülke, bir millet her alanda daha ileri gider."

Programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü de katıldı.